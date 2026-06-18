Sevilla
Ya es oficial: aprobado el calendario de festivos locales de Sevilla de 2027
El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves en el pleno con el voto favorable de PP y PSOE que los dos festivos locales de la ciudad para el año que viene sean en abril y mayo coincidiendo con la Feria y el Corpus Christi
Sevilla ya cuenta oficialmente con sus dos festivos locales de 2027, que completan el calendario laboral del año que viene. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves en el pleno ordinario de junio los dos días que serán fiesta en la ciudad, que como en 2026 coinciden con la Feria de Abril y con el Corpus Christi. Por tanto, un año más el día de San Fernando seguirá siendo laborable, pese a que siempre ha sido una de las peticiones de Vox al alcalde, José Luis Sanz. Este acuerdo ha salido adelante con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de Vox y Con Podemos - IU.
Así, por un lado, se determina como fiesta local de la ciudad de Sevilla para el año 2027 el día 14 de abril (miércoles), que cae en la Feria de Abril. Y también se determina como fiesta local de la ciudad de Sevilla para el año 2027 el día 27 de mayo (jueves), con motivo del Corpus Christi.
Este punto sometido a votación apenas ha tenido debate porque todos los grupos han estado de acuerdo a su manera. No obstante, el concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo sí que ha aprovechado la ocasión para volver a reivindicar que el 30 de mayo como festivo, siendo el día de San Fernando. "Nos vamos a abstener porque el 30 de mayo debe ser festivo en Sevilla. Ya hemos conseguido que sea fiesta mayor, pero al ser domingo es festivo. Pero reivindicamos que nuestro patrón sea homenajeado declarando festivo el 30 de mayo", ha expuesto.
Por parte de PSOE y Con Podemos - IU se ha usado el tiempo de intervención para recordar, en tono de broma, que casualmente uno de los festivos de 2027 va a coincidir con el día de la Segunda República, ya que se proclamó un 14 de abril de 1931. Ismael Sánchez ha sido el que ha remarcado esta coincidencia y José Luis Cabrera ha añadido que "Vox estará contento".
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