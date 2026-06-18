Tomás González, presidente de Aprocom avisa del daño al comercio del centro de Sevilla por los cambios de Tussam y las restricciones: "Tener que andar 20 minutos ahuyenta al cliente"

Menos clientela en los comercios ante la imposibilidad de llegar al centro de la ciudad en transporte público. Esta es la denuncia que realiza la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) tras las modificaciones anunciadas por el Ayuntamiento de Sevilla en la red de Tussam y las restricciones de tráfico ante la llegada del Tranvibús a la Plaza del Duque. Desde finales de septiembre, las líneas 11, 15, 16 y 20 dejarán de parar en la Plaza Ponce de León y llegarán únicamente hasta Puerta Osario. Por su parte, los vecinos denuncian "falta de consenso" del Gobierno local para adoptar estos cambios que califican como "un atropello en toda regla".

El presidente de Aprocom, Tomás González, insiste en "hacer cómodas las zonas comerciales". Destaca que con las medidas anunciadas por el Gobierno local se consigue "ahuyentar" al público: "Pensemos en una persona normal que va a comprar a una zona donde, de entrada, debe andar 20 minutos para ir y volver". En este sentido, González sostiene que las administraciones "no pueden ir poniendo zancadillas por el camino".

Con los cambios en algunas de las líneas de Tussam que paran en Ponce de León, los representantes del comercio local lamentan las consecuencias: "Nos cargamos el hábito de los ciudadanos". Su presidente asegura que el transporte necesita "máxima penetración" en el centro de la ciudad de Sevilla, al tiempo que pone el foco sobre la importancia de este sector: "El comercio es una especie protegida".

"El problema es la falta de planificación"

Desde Aprocom han llegado a una conclusión después de realizar un diagnóstico de la situación. Consideran que los problemas pasan por una falta de planificación. "Un comerciante no se puede enterar de una obra con dos días de antelación. En un comercio hay que planificar. Supone un daño irreparable que ninguna ayuda económica de las administraciones puede suplir", señala su presidente, Tomás González.

"Tomemos medidas rápidas. No me vale decir lo de las obras. Hay que hacerlas, pero pedimos planificar de otra manera". Por ello, piden que el Ayuntamiento de Sevilla avise "al menos con seis meses de antelación" a los titulares de los comercios acerca de las actuaciones y obras que se tenga previsto llevar a cabo sobre la vía pública.

Detallan que la bajada de clientela se nota en el centro, más aún en los meses de verano con las altas temperaturas. Aprocom lamenta la difícil situación para la movilidad en el centro por los cortes en el eje sur y este ante las obras en Plaza Nueva, que impide la llegada a este enclave del Metro Centro, y el proyecto del Tranvibús Santa Justa-Plaza del Duque. Denuncian que, de media, unos 33 comercios cerraron diariamente en España durante 2025 mientras, en todo el año, las estadísticas indican que 13.000 establecimientos bajaron la persiana. Un dato extrapolable a la ciudad de Sevilla, según la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos.

Los vecinos denuncia "falta de consenso" desde el Consistorio

Desde la asociación de vecinos de Plaza de la Alfalfa-El Salvador, aseguran estar "aburridos y cansados" tras los últimos cambios anunciados en Tussam, que califica de "atropello en toda regla". De este modo, denuncian una falta de interlocución por parte del Ayuntamiento de Sevilla. "¿Con quién se ha reunido el alcalde para tomar estas medidas? No quieren hablar con las plataformas ni toma nuestras opiniones para ningún aspecto", comenta su presidenta, Mila Salvador.

Además, destaca una diferencia en el trato de favor hacia las entidades vecinales: "Las decisiones van siempre en el mismo sentido". En este sentido, asegura que estas decisiones perjudican a la calidad de vida de las personas que viven en el casco histórico: "Es pésima y va a peor". Igualmente, ha puesto el foco en los retrasos en las obras del Tranvibús como uno de los inconvenientes más graves: "Han durado más del doble".

Sobre la colocación de cámaras en Puñonrostro: "Tiene que estar bien resuelto"

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado igualmente la colocación en la calle Puñonrostro de cámaras para restringir el acceso de los automóviles al eje del centro de la capital. Solo se permitirá la entrada de residentes, usuarios de parkings, colegios o carga y descarga. Entidades representativas de vecinos como la Asociación Estación Puerta de Córdoba acogen con positividad la medida, pero instan al Ayuntamiento de Sevilla a "resolver" adecuadamente la situación.

La presidenta de esta asociación, Lola Dávila, pone el foco en realizar una correcta implantación de la medida para evitar problemas, especialmente, ante la entrada de servicios de reparación. "Si un fontanero tiene que venir a casa, debe poder entrar. Por ejemplo, en Plaza de Armas introducimos la matrícula en una app para que sea posible".

"Ha sido siempre muy polémico", sostiene Dávila. De este modo, lamenta la falta de consistencia de las medidas a lo largo del tiempo: "Es un pitorreo". "Las asociaciones estamos un poco fastidiadas. Está todo en orden hasta que cambian de color los gobiernos en la ciudad y vuelve a modificarse todo", apunta. De igual forma, afirma que en la Junta Municipal de Distrito no han tratado la incorporación de cámaras con los vecinos del centro de la ciudad.