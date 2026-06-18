Transporte
Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
A partir del 1 de julio algunos autobuses de Damas con salida y final en algunos puntos de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla se trasladan a la estación del Prado de San Sebastián
Cambio de planes para los sevillanos, o residentes en Sevilla, que quieran viajar en autobús desde la capital a diferentes destinos entre las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. A partir del 1 de julio, algunas líneas de autobús de Damas, del grupo Interbus, cambian su origen y destino en la ciudad trasladando toda su operativa a la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián. Por tanto, abandonan Plaza de Armas como lugar desde el que partían o a donde llegaban. Estas modificaciones afectarán de lleno al inicio del verano, ya que son muchos los que comienzan sus vacaciones aprovechando la llegada del mes de julio.
El grupo Interbus ha anunciado un cambio de estación para rutas de VJA-089, concretamente para cinco, con destino Chipiona, Ronda, Ubrique, Lebrija y Arcos. Además, todas las localidades intermedias se verán afectadas por este cambio de terminal en la capital.
Así, estas son las líneas afectadas por el traslado desde la estación de Plaza de Armas hasta el Prado de San Sebastián, en una zona más céntrica de Sevilla:
- Sevilla – Chipiona (por Las Cabezas de S.J., Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda).
- Sevilla – Ronda (por Villamartín, Algodonales, El Gastor y Montecorto).
- Sevilla – Ubrique (por El Torbiscal, Prado del Rey y El Bosque).
- Sevilla – Lebrija.
- Sevilla – Arcos (por Guadalema, Espera y Bornos).
Los autobuses desde Sevilla a Ubrique o Arcos de la Frontera retrasan su salida
El director de la zona sur del grupo Interbus, Manuel Fuentes, ha atendido a Radio Sevilla, de la Cadena SER, y ha confirmado que estas líneas regresan al Prado después de que se trasladaran a Plaza de Armas por cuestiones organizativas, lo cual permitirá liberar espacio par albergar más líneas en los próximos meses.
Según ha explicado Fuentes a la emisora, la venta de los billetes de estas cinco líneas comenzará este fin de semana, y los nuevos horarios podrán consultarse desde este viernes 19 de junio. La novedad en este sentido, continúa, es que las líneas que enlazan Sevilla con Ubrique o Arcos de la Frontera partirán a las 19.00 horas, retrasando una hora su salida desde Prado de San Sebastián.
Desde Damas se argumenta que este cambio mejorará "la conexión entre los servicios de autobuses interurbanos, con los autobuses urbanos y con otros sistemas de transporte dentro de la ciudad, como es el Metro". "De cara a los usuarios en la estación de Prado San Sebastián, vamos a abrir un punto de venta de información al usuario, con la idea de facilitarles la compra de los billetes y también hacer una atención directa para ofrecer un servicio también más cercano y eficiente y, sobre todo, a aquellas personas que requieren o demandan siempre una atención un poco más presencial", ha informado Fuentes a la SER.
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