La calle Antonio Bienvenida vuelve a abrir tras el desmontaje de la portada de la Feria

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Fiestas Mayores, reabrirá al tráfico la calle Antonio Bienvenida a partir de las 12:00 horas del viernes 19 de junio, tras finalizar los trabajos de desmontaje de la portada de la Feria.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este año, el montaje y desmontaje de la portada ha acortado el tiempo de trabajo en "tres meses respecto a 2023", habiendo comenzado los trabajos de esta edición el pasado 16 de enero de 2026.

En esta línea, el delegado de Fiestas Mayores ha señalado que en 2023, esta arteria quedó reabierta a mediados de julio, frente a este 2026, que será en el mes de junio y a lo que hay que sumarle que la calle "ya estuvo abierta entre el 30 al 13 de mayo, antes de volverla a cerrar definitivamente".

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Asimismo, Alés ha agradecido a todos los trabajadores involucrados en estas tareas, así como a la empresa responsable del montaje y desmontaje.