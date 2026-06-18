Cuatro estudiantes de Sevilla del IES Llanes premiados por un vídeo para sensibilizar contra la violencia de género

Cuatro estudiantes del IES Llanes de Sevilla han conseguido el tercer premio del concurso Nos duele a todos, una iniciativa que reconoce las mejores creatividades elaboradas por jóvenes para sensibilizar contra la violencia de género. El reconocimiento distingue cada año trabajos realizados por estudiantes de distintos puntos de España con mensajes a favor de la igualdad y la prevención de esta problemática.

Los protagonistas de este logro son Indhira Campos Porras, Roberto Beltrán Romero, Martina Gil Rueda y Sara Rodríguez Montes, alumnos de 3º de ESO del centro educativo sevillano. Los cuatro son los autores de Rompe el círculo, un vídeo que, en apenas un minuto, plantea una reflexión sobre algunas conductas de control que pueden aparecer en las relaciones adolescentes.

Control adolescente

La historia se centra en el protagonista masculino de la relación. Al comienzo del corto, el joven pide a su novia que le envíe una fotografía antes de salir y cuestiona que se arregle cuando no va a estar con él. El relato utiliza estas situaciones para mostrar comportamientos que pueden pasar desapercibidos o llegar a normalizarse entre los más jóvenes.

La situación cambia cuando presencia cómo su padre intenta controlar a su madre mediante gritos y amenazas. A partir de ese momento, el protagonista comienza a cuestionar sus propias actitudes y termina modificando su comportamiento, trasladando la idea de que estas conductas pueden identificarse y cambiarse.

Los estudiantes explican que querían reflejar que la violencia de género no se limita a las agresiones verbales o físicas más evidentes. También señalan que acciones como exigir la ubicación de la pareja o reclamar acceso a sus redes sociales pueden convertirse en formas de control presentes en algunas relaciones.

Romper el círculo

El trabajo transmite además un mensaje de esperanza y cambio. Según explican sus autores, el objetivo era mostrar que incluso cuando determinados comportamientos se aprenden o se observan en el entorno familiar, existe la posibilidad de romper ese patrón y transformar la manera de relacionarse con los demás.

Los alumnos destacan también el papel de Lourdes Alonso, profesora que les acompañó durante el proceso de elaboración del proyecto. Según señalan, respetó la idea original y les ayudó a mejorar distintos aspectos del corto, que nació inicialmente como un trabajo de clase.

Gracias a esta propuesta, el grupo sevillano se ha alzado con el tercer premio del certamen, dotado con 2.000 euros. El concurso busca fomentar la implicación de los jóvenes en la lucha contra la violencia de género mediante mensajes creativos dirigidos a otros estudiantes.

El primer premio de esta undécima edición fue para Espacios Vacíos, realizado por Kim Castaño, alumna de 1º de Bachillerato del IES Carlos III de Madrid. El segundo reconocimiento recayó en Fuera de plano, un trabajo elaborado por siete estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Lope de Vega de Madrid. Los proyectos ganadores fueron seleccionados entre más de 325 creatividades presentadas por 778 estudiantes de 58 centros educativos de toda España.