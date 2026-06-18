Estafan a un inquilino que buscaba una casa de alquiler en Sevilla: pagó una reserva y el 'gestor' desapareció

Un vecino de Sevilla fue estafado cuando buscaba una vivienda de alquiler en la capital hispalense. La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de este delito de estafa y le ha puesto a disposición de la autoridad judicial de Sanlúcar la Mayor. El varón tiene antecedentes policiales por hechos similares.

La víctima utilizó una plataforma de compra y alquiler de inmuebles y contactó con el anunciante para acceder a la vivienda que se ajustaba a sus necesidades. Formalizó una reserva y efectuó una transferencia bancaria para asegurar el inmueble.

El acusado utilizaba un modus operandi similar en otras operaciones. Según la Guardia Civil, "utilizaba una estrategia orientada a generar confianza y apariencia de profesionalidad: publicaba simultáneamente varios anuncios de viviendas ubicadas en un mismo bloque residencial, transmitiendo la impresión de que gestionaba un amplio número de inmuebles por encargo de sus propietarios".

Después de hablar a través del canal ofrecido por la aplicación, trasladaba la conversación a otros canales más privados como el correo electrónico, ofreciendo información detallada de las viviendas y documentación relacionada con las condiciones del alquiler. Una vez llegaba a un acuerdo por el precio, pedía una cantidad económica en concepto de reserva para garantizar la disponibilidad del inmueble. Era entonces cuando la comunicación se cortaba. Tras retrasos y excusas, comunicaba que la vivienda ya no estaba disponbile y se negaba a entregar el importe recibido.

Esta detención se ha producido gracias al trabajo del equipo de la Cibercomandancia de la Guardia Civil. El trabajo realizado por este grupo consistió en bloquear la cuenta receptora de fondos transferidos por la víctima. Paralelamente, "los agentes realizaron un exhaustivo análisis de las comunicaciones mantenidas entre las partes y de la trazabilidad de los movimientos económicos asociados al fraude", explicó la benemérita en una nota. De esta manera, lograron encontrar al defraudador: otro vecino de la provincia de Sevilla.