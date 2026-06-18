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Tribunales

La Fiscalía pide tres años de cárcel para un hombre por intentar secuestrar a dos mujeres durante la Feria de Sevilla de 2023

Otros dos varones que no han sido identificados y que, por lo tanto, no se sentarán en el banquillo también participaron en las tentativas de rapto

Imagen de archivo de la Policía Nacional junto a dos mujeres.

Imagen de archivo de la Policía Nacional junto a dos mujeres. / Marina Casanova / ECA

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Domingo Díaz

Domingo Díaz

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar el próximo 18 de junio el caso de intento de secuestro de dos mujeres por parte de tres hombres durante el transcurso de la Feria de Sevilla de 203. Solo uno de ellos se sentará en el banquillo de los acusados, ya que a los otros dos no han conseguido ser identificados. Esta vista se debió celebrar el pasado 24 de abril, pero fue suspendida.

La Fiscalía pide para el acusado conocido una pena de prisión de tres años por un delito de detención ilegal en grado de tentativa y otro adicional por usurpación de la identidad. El hombre llegó a dar la documentación de su hermano cuando fue requerido por los agentes de la Policía Nacional.

El escrito de acusación del Ministerio Público recoge que el 24 de abril de 2023, lunes de Feria de Abril, tres varones a bordo de un Mercedes trataron de raptar a una mujer que se encontraba paseando. "Puestos de común acuerdo, se bajaron y la cogieron por las piernas y los brazos, intentando meterla en el maletero", recoge el texto. No lo consiguieron gracias a la ayuda de otros viandantes.

Era el segundo intento. Anteriormente también habían intentado realizar "la misma operación con otra mujer que se encontraba por la zona". Cuando no consiguieron secuestrarla le hizo un gesto ostensible para "amenazarle de que le cortaría el cuello".

El varón fue detenido por la Policía Nacional después del segundo intento de secuestro. Los agentes le pidieron que se identificara, pero él dio la documentación de su hermano.

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Tras estos hechos, el acusado se enfrenta a una petición de prisión de cuatro años de cárcel por dos delitos: uno de detención ilegal, recogido en el Artículo 163 del Código Penal, en grado de tentativa y otro de usurpación del estado civil, del Artículo 401. Además, también se le acusa de la comisión de un delito leve de amenazas por el último gesto realizado a la primera víctima.

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