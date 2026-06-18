Otra gran piscina abre en Sevilla desde el sábado 20 de junio: precios, horarios y cómo reservar entrada

La piscina de verano de San Juan, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), abre este sábado 20 de junio al baño lúdico para dar servicio a la ciudadanía durante el inicio del verano. La instalación municipal permanecerá operativa durante la temporada estival, que se prolongará hasta la primera semana de septiembre, con precios similares a los de los últimos años y un sistema de reservas a través de la aplicación Sporttia.

Durante estos primeros días de junio, el acceso será exclusivamente mediante entrada de baño lúdico, que podrá reservarse con 36 horas de antelación a través de la APP de la Delegación de Deportes de Alcalá de Guadaíra en Sporttia, o comprarse directamente en la taquilla el mismo día, siempre en función del aforo disponible.

Horarios de la piscina de verano de San Juan

La instalación pública abrirá al público de martes a domingo, en horario de 12.00 a 20.00 horas. Los lunes permanecerá cerrada por labores de mantenimiento. El Ayuntamiento ha señalado que la apertura se realizará con las correspondientes medidas de higiene, seguridad y control de aforo.

A partir del 1 de julio, los abonados podrán utilizar sus pases durante los meses de julio y agosto, aunque también deberán reservar su entrada previamente en la misma aplicación, entre 36 y 12 horas antes. En caso de no acudir, deberán comunicarlo para liberar la plaza.

Precios de las entradas

Los precios del baño lúdico se mantienen respecto a temporadas anteriores. Los niños de 0 a 4 años podrán acceder de forma gratuita. Para los menores de edad, de 5 a 18 años, la entrada tendrá un precio de 3 euros los días laborables y 3,50 euros los fines de semana y festivos.

En el caso de los mayores de edad, la entrada costará 3,50 euros de martes a viernes y 4 euros los fines de semana y festivos. Las entradas estarán limitadas por motivos de aforo y podrán adquirirse tanto en la APP como en la taquilla.

Cursos de natación durante el verano

Además del baño lúdico, la piscina de verano de San Juan contará con cursos de natación para menores y adultos, que se organizarán según la demanda existente. Estas actividades se desarrollarán antes y después del horario general de baño, en sesiones de una o dos horas, dependiendo del número de inscritos.

Los cursos se celebrarán de martes a viernes, con distintos niveles de iniciación y perfeccionamiento. Para los menores, el precio será de 28 euros por dos días a la semana y 42 euros por tres sesiones semanales. Para los mayores de 16 años, las tarifas irán de 30 a 45 euros, en función de si se eligen dos o tres sesiones semanales.

Nado libre: bonos y precios

La instalación también ofrecerá la modalidad de nado libre, dirigida a personas mayores de 14 años que sepan nadar. Esta actividad se desarrollará de martes a viernes, antes y después del horario de baño lúdico.

Los precios del nado libre serán de 35 euros para el abono mensual, 30 euros para el bono de diez sesiones, 15 euros para el bono de cinco sesiones y 3,50 euros para una sesión individual.

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Cómo reservar entrada

Para sacar entradas por internet, los usuarios deberán acceder a Sporttia, registrarse si aún no tienen cuenta, buscar el logo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Delegación de Deportes, y seleccionar la opción de compra de entrada libre. La ciudadanía puede ampliar información en las propias instalaciones, a través del teléfono 653 914 368 o mediante el correo electrónico actividades.alcala@docservicios.com.