Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estaciónEcologistas en Acción lleva a los tribunales el proyecto del Betis para construir el nuevo Benito VillamarínSevilla solo abrirá ocho centros de salud por la tarde durante el verano: la mitad no tendrán PediatríaLa llegada del tranvibús al Duque trastoca siete líneas de TussamSolo una de cada cuatro empresas públicas andaluzas cumplen los requisitos de formación y experiencia en sus altos cargosSevilla Este se queda sin una de sus oficinas de CorreosLa ola de calor se intensifica en Andalucía: Aemet ya informa de 45 grados y noches de 28 en estas capitalesUna de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capitalLa ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fasesLas cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorizaciónManuel Carrasco anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Sevilla en el Estadio de la Cartuja
instagramlinkedin

Otra gran piscina abre en Sevilla desde el sábado 20 de junio: precios, horarios y cómo reservar entrada

Esta piscina de verano en la provincia funcionará hasta la primera semana de septiembre con entradas desde 3 euros

La piscina de San Juan de Alcalá de Guadaíra abre sus puertas.

La piscina de San Juan de Alcalá de Guadaíra abre sus puertas. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La piscina de verano de San Juan, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), abre este sábado 20 de junio al baño lúdico para dar servicio a la ciudadanía durante el inicio del verano. La instalación municipal permanecerá operativa durante la temporada estival, que se prolongará hasta la primera semana de septiembre, con precios similares a los de los últimos años y un sistema de reservas a través de la aplicación Sporttia.

Durante estos primeros días de junio, el acceso será exclusivamente mediante entrada de baño lúdico, que podrá reservarse con 36 horas de antelación a través de la APP de la Delegación de Deportes de Alcalá de Guadaíra en Sporttia, o comprarse directamente en la taquilla el mismo día, siempre en función del aforo disponible.

Horarios de la piscina de verano de San Juan

La instalación pública abrirá al público de martes a domingo, en horario de 12.00 a 20.00 horas. Los lunes permanecerá cerrada por labores de mantenimiento. El Ayuntamiento ha señalado que la apertura se realizará con las correspondientes medidas de higiene, seguridad y control de aforo.

A partir del 1 de julio, los abonados podrán utilizar sus pases durante los meses de julio y agosto, aunque también deberán reservar su entrada previamente en la misma aplicación, entre 36 y 12 horas antes. En caso de no acudir, deberán comunicarlo para liberar la plaza.

Precios de las entradas

Los precios del baño lúdico se mantienen respecto a temporadas anteriores. Los niños de 0 a 4 años podrán acceder de forma gratuita. Para los menores de edad, de 5 a 18 años, la entrada tendrá un precio de 3 euros los días laborables y 3,50 euros los fines de semana y festivos.

En el caso de los mayores de edad, la entrada costará 3,50 euros de martes a viernes y 4 euros los fines de semana y festivos. Las entradas estarán limitadas por motivos de aforo y podrán adquirirse tanto en la APP como en la taquilla.

Cursos de natación durante el verano

Además del baño lúdico, la piscina de verano de San Juan contará con cursos de natación para menores y adultos, que se organizarán según la demanda existente. Estas actividades se desarrollarán antes y después del horario general de baño, en sesiones de una o dos horas, dependiendo del número de inscritos.

Los cursos se celebrarán de martes a viernes, con distintos niveles de iniciación y perfeccionamiento. Para los menores, el precio será de 28 euros por dos días a la semana y 42 euros por tres sesiones semanales. Para los mayores de 16 años, las tarifas irán de 30 a 45 euros, en función de si se eligen dos o tres sesiones semanales.

Nado libre: bonos y precios

La instalación también ofrecerá la modalidad de nado libre, dirigida a personas mayores de 14 años que sepan nadar. Esta actividad se desarrollará de martes a viernes, antes y después del horario de baño lúdico.

Los precios del nado libre serán de 35 euros para el abono mensual, 30 euros para el bono de diez sesiones, 15 euros para el bono de cinco sesiones y 3,50 euros para una sesión individual.

Noticias relacionadas

Cómo reservar entrada

Para sacar entradas por internet, los usuarios deberán acceder a Sporttia, registrarse si aún no tienen cuenta, buscar el logo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Delegación de Deportes, y seleccionar la opción de compra de entrada libre. La ciudadanía puede ampliar información en las propias instalaciones, a través del teléfono 653 914 368 o mediante el correo electrónico actividades.alcala@docservicios.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuerto y para los turistas: 14 euros por un abono válido 48 horas
  2. El parque de Sevilla que inaugura este fin de semana sus atracciones acuáticas gratuitas: con chorros de agua, cañón de espuma y un hinchable de 12 metros
  3. La Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagos
  4. Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: 'El peor concierto en cuanto a nula visibilidad
  5. Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras
  6. La Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027: José Luis Sanz propone que el 14 de abril no sea laborable
  7. Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
  8. La línea 27 de Tussam cambiará de recorrido para conectar Sevilla Este con el Prado de San Sebastián

Otra gran piscina abre en Sevilla desde el sábado 20 de junio: precios, horarios y cómo reservar entrada

Otra gran piscina abre en Sevilla desde el sábado 20 de junio: precios, horarios y cómo reservar entrada

Aprocom avisa del daño al comercio del centro por los cambios de Tussam y las restricciones: "Tener que andar 20 minutos ahuyenta al cliente"

Cuatro estudiantes de Sevilla del IES Llanes premiados por un vídeo para sensibilizar contra la violencia de género

Cuatro estudiantes de Sevilla del IES Llanes premiados por un vídeo para sensibilizar contra la violencia de género

Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación

Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación

La ONCE reparte 350.000 euros en el Hospital Virgen del Rocío

La ONCE reparte 350.000 euros en el Hospital Virgen del Rocío

Sevilla solo abrirá ocho centros de salud por la tarde durante el verano: la mitad no tendrán Pediatría

Sevilla solo abrirá ocho centros de salud por la tarde durante el verano: la mitad no tendrán Pediatría

Estafan a un inquilino que buscaba una casa de alquiler en Sevilla: pagó una reserva y el 'gestor' desapareció

Estafan a un inquilino que buscaba una casa de alquiler en Sevilla: pagó una reserva y el 'gestor' desapareció

La calle Antonio Bienvenida vuelve a abrir tras el desmontaje de la portada de la Feria

Tracking Pixel Contents