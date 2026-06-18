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Arranca la construcción de una nueva torre residencial de 14 plantas en la Cruz del Campo: los precios alcanzan el medio millón de euros

Metrovacesa inicia las obras de Torrenova, su una promoción de 104 viviendas en el nuevo barrio que cuenta con una inversión de 13,3 millones de euros

Recreación gráfica del Edificio Torrenova, en el barrio de la Cruz del Campo.

Recreación gráfica del Edificio Torrenova, en el barrio de la Cruz del Campo. / Metrovacesa

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Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

El nuevo barrio de la Cruz del Campo sigue en construcción. Las grúas son protagonistas en los terrenos donde se ubicaba la antigua fábrica de la cervecera y nuevas promociones comienzan a levantarse. Es el caso de Torrenova, un proyecto de Metrovacesa. La compañía cuenta con varios bloques de pisos en este nuevo barrio de la ciudad, situado entre Nervión y San Pablo.

La nueva promoción -del que arrancan ahora las obras-, que supondrá una inversión total de 13,3 millones de euros, estará compuesto por 104 viviendas distribuidas en un edificio de planta baja más trece alturas, ha informado la compañía en una nota de prensa.

Precios desde 371.000 euros

“Con el inicio de las obras de Torrenova seguimos avanzando en nuestra apuesta por uno de los ámbitos urbanos con mayor transformación y proyección residencial de Sevilla. Se trata de un proyecto concebido para responder a la demanda de vivienda de calidad en entornos bien conectados, sostenibles y orientados a la vida familiar”, ha señalado Marcos Relaño Mosquera, gerente de Promociones en la delegación de Andalucía Occidental de Metrovacesa.

En cuanto a los precios, según anuncia Metrovacesa en su web, parten de los 371.000 euros, aunque llegan a superar el medio millón de euros en algunos casos de viviendas de entre tres y cuatro dormitorios.

Características de la nueva promoción

El proyecto contará con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas, piscina comunitaria, local social, zonas comunes ajardinadas y área de juegos infantiles. Además, dispondrá de 125 plazas de garaje en 2 sótanos y 3 locales comerciales en planta baja.

Diseñado por el estudio ELE2F Arquitectos, Torrenova "ha sido concebido para potenciar la entrada de luz natural, la ventilación y la conexión de las viviendas con el exterior, gracias a distribuciones optimizadas y vistas abiertas hacia el parque de 70.000 m² situado junto al desarrollo residencial", ha añadido la compañía.

Otras promociones de Metrovacesa en el entorno

Otra de las promociones de Metrovacesa en el nuevo barrio recibió el visto bueno para las obras por parte de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo hace algo más de un mes. En este caso, se trata de un edificio desarrollado en 13 y 14 plantas sobre rasante y 2 plantas de sótano en las que se proyectan 89 viviendas y cuatro locales sin uso en planta baja y dos plantas de sótano con 114 plazas de aparcamiento para vehículos de cuatro ruedas, 89 trasteros y local comunitario y de instalaciones.

Este bloque de pisos se denomina Torre Althea, con precios que oscilan entre 326.000 y 500.000 euros en función del número de habitaciones y los metros cuadrados de superficie. Las tipologías van de 2 a 4 dormitorios y todas las viviendas cuentan con plaza de garaje y trastero.

Un barrio de 2.000 viviendas con el parque ya abierto

Lo que ya tiene vida en la Cruz del Campo -que contará con casi 2.000 nuevas viviendas, de las cuales 1.073 serán de renta libre y 890 de carácter público- es su parque, que representa el 68% de los suelos, pensado para que sea el gran pulmón verde del Distrito San Pablo-Santa Justa, de 70.000 metros cuadrados (siete hectáreas de zonas verdes), nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional, cuyos terrenos ya están cedidos al Ministerio del Interior, y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos.

Este espacio abrió sus puertas el pasado mes de septiembre. Tiene un área de juegos infantiles de casi 5.000 metros cuadrados con tirolina, balancines, toboganes y pirámide trepadora, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro para la práctica de running.

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Además, cuenta con praderas con 950 árboles. En esta ubicación ya había 82 ejemplares previamente, retiraron 95 árboles por la afección con la obra, y con las nuevas plantaciones se llegaron a los casi mil árboles en total contando también con otras calles cercanas como la calle Tarso o la Avenida del Greco, entre otras.

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