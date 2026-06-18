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La ONCE reparte 350.000 euros en el Hospital Virgen del Rocío

El sorteo de la ONCE del 17 de junio también ha repartido premios en Málaga, Morón de la Frontera, Canarias, Castilla y León y Galicia.

Vendedora de la ONCE Manuela Albarrán

Vendedora de la ONCE Manuela Albarrán / ONCE

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El sorteo de la ONCE de este miércoles, 17 de junio, ha dejado un premio de 350.000 euros en las consultas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde Manuela Albarrán vendió diez cupones agraciados con 35.000 euros cada uno.

Según ha referido la entidad en una nota de prensa, Albarrán es vendedora de la ONCE desde 2010 en la calle Manuel Siurot, si bien estos días ha realizado una sustitución de un compañero en el punto de venta del Centro Diagnóstico del Hospital Virgen del Rocío. "Estoy loca de contenta, como si me hubiera tocado a mí", ha comentado al respecto.

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Más premios en Sevilla y Málaga

El sorteo del 17 de junio estaba dedicado a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026 ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, que vendió Antonio Muñoz, y ha repartido otros 210.000 euros en Málaga capital, con otros seis cupones premiados con 35.000 euros que vendió Francisco García, por lo que ha repartido en total 595.000 euros en premios mayores entre las dos provincias andaluzas. El resto de los premios se han repartido entre Canarias, Castilla y León y Galicia.

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