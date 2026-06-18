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Tribunales

El presidente del PP de Mairena del Aljarafe acude al juzgado para el inicio de su investigación por malversación

Fuentes del caso aseguran que pedirá el sobreseimiento de una causa iniciada por la denuncia del candidato del PP a la alcaldía mairenera en 2023, José Antonio López

Vicente Agenjo.

Vicente Agenjo. / Populares Mairena del Aljarafe

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Domingo Díaz

Domingo Díaz

Vicente Agenjo, presidente del PP de Mairena del Aljarafe, ha comparecido esta mañana ante la plaza 13 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, donde se le ha dado traslado de la apertura de una investigación contra él por la comisión de un delito de malversación. El caso parte de una denuncia de José Antonio López, candidato del PP a la alcaldía mairenera en 2023 que dimitió como edil, que le acusa de haber pagado con fondos del grupo municipal en bares.

Con la comparecencia de hoy da comienzo la instrucción oficialmente. Será un Tribunal del Jurado el que se encargue de enjuiciar el caso una vez concluya la fase de investigación si se encuentran indicios de delito. Fuentes del caso han asegurado a este periódico que Agenjo va a pedir el sobreseimiento de la causa, ya que no ven ilicitud penal en sus comportamientos.

La cita de hoy está recogida en la Ley del Jurado. El Artículo 25 expone que "una vez se ha incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, el Juez de Instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados".

Cabe destacar que Vicente Agenjo fue contratado en 2023 como asesor del Gobierno de José Luis Sanz en el Ayuntamiento de Sevilla. Actualmente, tiene cargo de director institucional en el consistorio hispalense.

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