José Luis Sanz confirma que las cámaras multarán a los coches que accedan al centro en septiembre: "Podrán entrar residentes con garaje acreditados"

A partir del 28 de septiembre comenzará el nuevo plan de tráfico del centro de Sevilla coincidiendo con la puesta en funcionamiento del tranvibús hasta la Plaza del Duque. Y el alcalde, José Luis Sanz, ha confirmado este jueves en el pleno municipal de junio que las cámaras de control instaladas entre Puñonrostro y el Duque comenzarán a multar a la gran mayoría de vehículos que intenten acceder a esta zona de la ciudad. "A partir de la entrada en servicio del BTR empezará la activación de las cámaras de control y se pondrán en servicio", ha asegurado el primer edil popular. Será la forma de vigilar que los coches no interfieran en el recorrido del tranvibús desde la estación de Santa Justa hasta el Duque.

El alcalde también ha enumerado los vehículos que sí podrán entrar al centro sin ser multados. "Podrá entrar el BTR evidentemente, y también Tussam, taxis, VTC, carga y descarga, y residentes de garaje acreditados", ha afirmado Sanz, tras una respuesta formulada por el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz.

Además, el alcalde también ha explicado que el proyecto era socialista y no contemplaba que ninguna línea entrara en Ponce de León. Ahora, a Ponce de León entrarán las líneas 10, 12, 24 y 32, mientras que tendrán una nueva terminal en Puerta Osario las líneas 11, 15, 16, y 20. "Todas estas líneas tendrán trasbordo con la línea TB1 en Puerta Osario", ha asegurado. También la 27 desde septiembre tendrá terminal en el Prado, la 13 establecerá terminal en la Campana, y la 14 traslada su cabecera a la Alameda.

La nueva prioridad semafórica del tranvibús en el centro de Sevilla

En cuanto a la prioridad semafórica y de paso, José Luis Sanz también ha dado detalles de cómo funcionará el tráfico en el centro y cómo será el transcurrir del tranvibús. Por un lado, tendrá prioridad de paso donde tenga plataforma segregada. Y además, contará con prioridad semafórica en la Glorieta Julián Besteiro, en el cruce entre José Laguillo y Lope de Vega, en el cruce entre José Laguillo y Amador de los Ríos, y en el cruce entre Amador de los Ríos con Gonzalo de Bilbao.

El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, le ha achacado al alcalde que "el proyecto tendría que estar en funcionamiento en junio de 2026" y que es una herencia que recibió 18,56 millones de subvención para transformar la movilidad del centro de la ciudad. "Esta subvención tenía dos destinos concretos, el tranvibús hasta el Duque y la peatonalización desde Puerta Osario hasta la Plaza del Duque. Tardaron ocho meses para decir que sí", ha argumentado Muñoz. "Tenemos que hacer un ejercicio de fe. No es una obra cualquiera", ha proseguido. "Pido claridad sobre las líneas que tendrán parada en el Duque, qué vehículos privados podrán acceder desde la ronda histórica, o cómo afectan los retrasos a que no se devuelva ni un solo euro".

La intención del Gobierno local pasa por iniciar las restricciones y sus correspondientes multas en la misma fecha de llegada al tranvibús al Duque, dijo este miércoles el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel: "Lo vamos a intentar hacer el mes de septiembre, y a lo mejor la primera quincena de octubre".

"En Almirante Apodaca hay una señal que lleva ahí muchos años y que se va a trasladar también a Puñonrostro. Y ahora se va a sancionar al que no la cumpla", aclaró el propio Álvaro Pimentel. "Estamos viendo las formas de sancionar, aunque desde ya decimos que se pondrán cámaras", advirtió el edil popular. "Se anunciará y habrá un periodo informativo al respecto para que todos los sevillanos sean conscientes de que el que no cumpla los requisitos para acceder al centro va a ser sancionado".

Asimismo, los dueños de los aparcamientos ubicados en este enclave restringido "tendrán que hacer un listado diario de las matrículas que han entrado en dicho parking", apuntó el delegado de Movilidad. "Con los sistemas informáticos actuales no hay ningún tipo de problema. Recuerdo que casi todo tiene lector de cámaras y simplemente es pasar esa información"