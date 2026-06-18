Sevilla solo abrirá ocho centros de salud por la tarde durante el verano: la mitad no tendrán Pediatría

Este verano, Sevilla abrirá por las tardes solo ocho de los 31 centros de salud que hay en la ciudad según el Plan de Verano del SAS. De este total, solo cuatro tendrán servicio de Pediatría. Tal como ha podido confirmar El Correo de Andalucía, la capital mantendrá abiertos el mismo número de centros que en veranos anteriores, tan solo el 25,8%. Desde finales de junio hasta el 4 de septiembre, la población deberá dirigirse a un conjunto de centros de salud para poder ser atendidos por la tarde, en horario de 15 a 20 horas. En muchos casos, sobre todo aquellos que implique ser atendidos por el servicio de Pediatría, será necesario trasladarse más de 20 minutos en coche hasta llegar al centro de referencia.

Desde la Consejería de Sanidad, alegan que se trata de una planificación de la temporada estival donde se tienen en cuenta la asistencia y la demanda de la población. Tal como apuntó el propio consejero de Sanidad en funciones, Antonio Sanz, en el encuentro con los medios para presentar el Plan de Verano del SAS, se darán las "garantías" para cubrir la demanda asistencial durante los meses de vacaciones en toda la comunidad. Por su parte, los sindicatos señalan que, en materia de atención primaria, la "baja apertura" de centros "reducirá las derivaciones a consultas externas y pruebas diagnósticas" y que, por lo tanto, "podría generar una reducción en cadena provocada por la propia Administración".

Listado de los ocho centros abiertos en Sevilla por la tarde

Este año abrirá el Centro de Salud de Los Bermejales, que comprende a aquellos vecinos del propio barrio y los que pertenecen al de Amante Laffón. En Triana, el Centro de Salud el Cachorro, que también recibirá a los vecinos cuyo centro de referencia es el Virgen de África y el de Marqués de Paradas, en el centro. El Centro de Salud María Fuensanta/Torreblanca acogerá a los pacientes de Las Letanías, de Torreblanca, del San Pablo, de Bellavista y de La Plata/Palmete.

El Centro de Salud de Pino Montano B también recibirá a vecinos que durante el año acuden a los centros de salud del Polígono Norte, Alamillo y San Jerónimo. En el barrio de la Macarena, permanecerá abierto el Centro de Salud Ronda Histórica, donde también visita a pacientes del Esperanza Macarena y del San Luis. El Centro de Salud Amate pasará a atender a vecinos que lleguen de La Candelaria, del Cerro del Águila, del Polígono Sur y de Las Palmeritas/Juncal.

Al este de la ciudad, el Centro de Salud Alcosa también tendrá asignada la población que llega del centro Puerta Este, del Cisneo Alta y de Pino Montano A. Finalmente, en la frontera entre el Polígono San Pablo y el barrio del Greco, donde se ubica el Centro de Salud El Greco, se atenderá a personas de Mallén y El Porvenir.

No podemos ni debemos poner en modelo pausa a toda la atención primaria de una ciudad como Sevilla Antonio Macías — Delegado de Sanidad de UGT Andalucía

Desde el sindicato UGT alegan que esta planificación de centros "es una auténtica barbaridad y un desatino asistencial". "No podemos ni debemos poner en modelo pausa a toda la atención primaria de una ciudad como Sevilla, porque simplemente llega el verano. Es obligación de esta Administración el mantener los servicios sanitarios no al 100% sino al 200% porque las listas de espera no pueden seguir creciendo", sostiene desde el sindicato.

Cuatro centros con Pediatría en Sevilla

Los servicios de Pediatría cerrarán en la mayor parte de la ciudad y, aquellos profesionales que trabajen durante el periodo estival serán redistribuidos a otros centros de salud, desde donde se concentrará la actividad. Este año, igual que en 2025, solo habrá Pediatría en cuatro centros de la ciudad. El Centro de Salud Pino Montano B atenderá a la población infantil del Alamillo, San Jerónimo, Polígono Norte, Cisneo Alto y San Luis, en el barrio de La Macarena y a 20 minutos en coche del centro asignado.

El Centro de Salud del Greco recibirá a menores de El Porvenir, de la Ronda Histórica, de Marqués de Paradas, de Virgen de África (Los Remedios) y Amante Laffón. Estos últimos dos centros están a más de 20 minutos en coche y a 45 minutos en transporte público del centro asignado. En el Centro de Salud Amate se atenderán a niños que estén asignados durante el resto del año en el centro de salud de La Candelaria, del Cerro del Águila, del Polígono Sur, de Las Palmeritas/El Juncal o de Los Bermejales. Finalmente, el Centro de Salud María Fuensanta/Torreblanca atenderá a menores de Torreblanca, del Polígono de San Pablo, de Las Letanías, de Alcosa y de Bellavista.

A pesar de los cambios puntuales que puedan llevarse a cabo de año a año, el mapa de atención primaria es prácticamente idéntico al del año pasado, cuando también permanecieron abiertos ocho centros durante los meses de verano.

A nivel andaluz, de acuerdo con el dato que el propio consejero compartió a los medios hace menos de una semana, solo abrirán 388 centros de 15.00 a 20.00 horas de los 1.570 que hay en al comunidad. Por lo tanto, tres de cada cuatro permanecerán cerrados por la tarde.