Sevilla Este se queda sin una de sus oficinas de Correos: más de 63.000 personas tendrán que desplazarse hasta dos kilómetros

Correos cerrará su oficina situada en la calle Fernando Zobel, en Sevilla Este, a partir del próximo 1 de julio. Así se le ha informado a los trabajadores, que se serán reubicados según las necesidades de la empresa. El motivo esgrimido por la empresa es que, "dentro de su proceso de transformación para prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía, está reorganizando su red cumpliendo con todas las obligaciones recogidas en el Plan de Prestación".

Este servicio será derivado a otras oficinas de su entorno, informa la empresa, que cuenta con 18 oficinas en Sevilla. Concretamente, la más cercana se encuentra a 2 kilómetros y es la ubicada en la Avenidas de las Ciencias, 37. Comisiones Obreras ha denunciado ante este anuncio que se deja sin servicio a 63.000 personas en la capital hispalense.

Correos defiende que con la actual ratio se cumple con la "obligación de garantizar un número mínimo de oficinas postales en función de la población y de las características de cada municipio". Además, insisten en que "esta reestructuración es un proceso normal de adaptación a las nuevas necesidades de comercialización de bienes y servicios de la compañía, y siempre dentro de un marco legal adecuado y atendiendo a criterios de eficiencia operativa, con el fin de optimizar los recursos disponibles y garantizar la sostenibilidad del servicio".

Los empleados de la oficina que se cierra irán destinados a otras oficinas cercanas que permanecen abiertas. Además, se les mantendrá el puesto y el turno, salvo que el trabajador solicite lo contrario.

Comisiones Obreras denuncia un nuevo golpe a la ciudad

Comisiones Obreras ha criticado duramente esta decisión y ha pedido la paralización de la misma mientras se negocia con los sindicatos. Representantes de la sección sindical de Correos en Sevilla la han catalogado como "un nuevo golpe al servicio público postal en la ciudad", que "ha perdido cinco centros en un lustro", según denuncian en conversación con El Correo de Andalucía.

"Esta es una muestra más de la estrategia de reducción de infraestructuras, recursos y atención a la ciudadanía que la empresa viene desarrollando en los últimos años", ha insistido Comisiones Obreras. "Resulta incomprensible que una zona con semejante volumen de población vea reducido un servicio esencial como el postal, obligando a miles de vecinos y vecinas a desplazarse mayores distancias para realizar gestiones básicas, recoger envíos o acceder a los servicios que Correos tiene la obligación de garantizar en condiciones de igualdad y proximidad".

Desde Comisiones Obreras creen que no se trata de una "decisión aislada". "Forma parte de un proceso continuado de desmantelamiento del servicio público postal, que se traduce en la supresión de centros de trabajo, la amortización de puestos, la reducción de plantillas, el deterioro de las condiciones laborales y una pérdida progresiva de calidad en la atención a la ciudadanía".

“Mientras las necesidades de la población aumentan, especialmente en barrios en expansión como Sevilla Este, Correos opta por reducir su presencia territorial, alejándose de los principios de cohesión social y territorial que deben regir un servicio público esencial".