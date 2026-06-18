La llegada del tranvibús al Duque trastoca siete líneas de Tussam: habrá más de 850.000 viajeros afectados al mes

El tranvibús llegará a la Plaza del Duque a partir del 28 de septiembre. Pero esta ampliación del recorrido tiene su contraparte: hasta siete líneas de Tussam se verán trastocadas por este motivo. Algunas cambiarán su destino, otras terminarán antes su ruta y una -la TB1- verá incrementado su itinerario. Así, en total habrá más de 850.000 viajeros afectados al mes por "una de las reestructuraciones de transporte público más importantes de las últimas décadas en Sevilla", tal como la definió el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.

"La puesta en servicio de la TB1 hasta el Duque nos obliga a hacer una reubicación de las líneas que entran ahora al centro", explicó Álvaro Pimentel en rueda de prensa. Entre las afectadas están la 11, 15, 16 y 20, que tendrán su nueva terminal en la Puerta Osario -antes terminaban su recorrido en Ponce de León-; la 14, que mueve su cabecera hasta la Alameda, y la 27, que acaba en el Prado de San Sebastián. Y por supuesto, el propio tranvibús, que ampliará dos kilómetros más su recorrido.

"Toda esta reubicación se ha hecho siguiendo estrictos criterios técnicos, garantizando que más del 83% de la demanda actual al centro mantienen sus terminales donde las tenían hasta ahora", apuntó el delegado de Movilidad. "Y los que salen fuera, en este caso a la Puerta Osario, cada cinco u ocho minutos tendrán el TB1 para acercarlos hasta el centro".

Más de 850.000 viajeros afectados

La principal novedad está en la TB1. Ahí, los 240.952 pasajeros registrados en el mes de mayo -según datos oficiales- podrán continuar su trayecto hasta la Plaza del Duque, ofreciendo así una conexión al distrito Este-Alcosa-Torreblanca con el centro histórico de Sevilla. Después de varios meses de obras, el compromiso del Ayuntamiento es que este nuevo recorrido del tranvibús se inicie el próximo 28 de septiembre.

El mayor volumen de usuarios a los que afectará esta reestructuración está, sin embargo, en la línea 27. Solo esta ruta dio servicio a 313.766 viajeros en mayo, colocándose como la cuarta con mayor número de pasajeros de Tussam. Y de finalizar su recorrido en el centro, a partir de septiembre lo hará en el Prado de San Sebastián: "Este Gobierno garantizó a los vecinos de Sevilla Este que una línea llegaría al Prado de San Sebastián como tenían hasta ahora, y por supuesto queda garantizado a través de la 27", confirmó el edil popular.

Asimismo, hay otras cuatro líneas que, en lugar de llegar hasta la plaza de Ponce de León, se quedarán en la Puerta Osario: 11, 15, 16 y 20. Entre todas ellas transportaron a 239.494 usuarios el mes pasado, según la estadística de esta empresa municipal. A todos ellos, el Ayuntamiento les propone esperar en la Puerta Osario a que pase el tranvibús si quieren terminar su trayecto en la Plaza del Duque o algunas paradas anteriores.

Por último, el autobús urbano 14 de Tussam tendrá su nueva terminal en la Alameda, en vez de en la Plaza del Duque. Esta ruta, que en mayo prestó servicio a 56.344 pasajeros, también verá recortado el itinerario en su parte final a partir de finales de septiembre. Y todos estos cambios, según Pimentel, para "culminar una importante transformación de movilidad para Sevilla Este que también mejorará cada día la vida de miles de sevillanos".

Restricciones, cámaras y multas en el centro de Sevilla

Las cámaras para controlar el acceso volverán también al centro de Sevilla en esta misma fecha. Tres años y medio después de que el Gobierno socialista instalara un sistema de videovigilancia en el marco del Plan Respira, el Ayuntamiento ha anunciado que lo activará a partir del 28 de septiembre. Esta medida entrará en funcionamiento de nuevo en el entorno de la calle Puñonrostro para restringir la entrada y multar a los vehículos no autorizados, coincidiendo con la llegada del tranvibús a la Plaza del Duque.

"No es viable la prioridad semáforica para el tranvibús en el centro, pero sí va a haber restricciones al tráfico para que la celeridad de la TB1 no se vea perjudicada", ha explicado el delegado de Movilidad. En concreto, se prohibirá el acceso a todos los vehículos a partir de la calle Puñonrostro, salvo a los residentes, a usuarios de parkings y colegios del entorno, ambulancias y carga y descarga.

"En Almirante Apodaca hay una señal que lleva ahí muchos años y que se va a trasladar también a Puñonrostro. Y ahora se va a sancionar al que no la cumpla", ha aclarado el propio Álvaro Pimentel. "Estamos viendo las formas de sancionar, aunque desde ya decimos que se pondrán cámaras", ha advertido el edil popular. "Se anunciará y habrá un periodo informativo al respecto para que todos los sevillanos sean conscientes de que el que no cumpla los requisitos para acceder al centro va a ser sancionado".