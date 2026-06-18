Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La llegada del tranvibús al Duque trastoca siete líneas de TussamSolo una de cada cuatro empresas públicas andaluzas cumplen los requisitos de formación y experiencia en sus altos cargosSevilla Este se queda sin una de sus oficinas de CorreosElena Fragío, víctima de Adamuz seis meses después: “Lo que quiero es tener mi vida como la tenía antes"Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capitalUn menor es atropellado en un accidente de tráfico en el Puente de San Bernardo de SevillaLa ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fasesLas cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorizaciónManuel Carrasco anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Sevilla en el Estadio de la CartujaUna playa de Huelva da la bienvenida al verano con tres días de conciertos hasta la madrugada, paellas, videojuegos y deporteRaphael: "La Plaza de España es uno de los escenarios más impresionantes que hay"
instagramlinkedin

La UPO cederá la residencia Flora Tristán a una fundación privada para continuar su proyecto social en el Polígono Sur

La Fundación Gerón se compromete a realizar las obras necesarias y mantener las mismas plazas para el próximo curso

Residencia Flora Tristán.

Residencia Flora Tristán. / M. G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

La Universidad Pablo de Olavide confirma la continuidad de la residencia Flora Tristán en el Polígono Sur, aunque de la mano de una empresa privada. La Universidad ha alcanzado un acuerdo con la Fundación Gerón para que se haga cargo de la gestión de la residencia y se comprometa a mantener el proyecto de desarrollo social del barrio que nació en 2003 y cuyo futuro estaba en vilo hasta ahora.

El estado de deterioro del centro residencial sumado a la situación económica que enfrenta la institución ponían en riesgo su apertura de cara al próximo curso. Una situación que puso en alerta a los residentes del centro, que esta misma semana organizaron un encierro y una manifestación para denunciar la situación de "incertidumbre" que atravesaban al tener que abandonar la residencia en julio.

La residencia nació en el año 2003 como un proyecto de integración social en el Polígono Sur. El complejo cuenta con 80 viviendas y 170 plazas para los alumnos que deseen participar. El objetivo era ofrecer a los alumnos de la Universidad una solución habitacional económica a cambio de colaborar con el desarrollo social del barrio. Se trata de un proyecto único de cooperación mediante la participación activa de los alumnos.

Mantendrá las mismas plazas

El Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la Olavide ha convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes 22 de junio con el objetivo de aprobar un nuevo convenio de colaboración con la fundación que permita realizar las obras que requiere la residencia y confirmar su apertura de cara al próximo curso. En un comunicado subrayan la importancia de mantener la residencia que acoge a estudiantes de distinta procedencia.

Esta fundación sin ánimo de lucro nació en 1994 y siempre ha estado vinculada a proyectos de intervención social para personas desfavorecidas. En concreto, su actividad se ha centrado en la gestión de alojamientos y centros residenciales. Pese al apoyo de instituciones públicas, la UPO se decantó por Gerón debido a "la magnitud y envergadura del proyecto de remodelación", que ha sido asumido por la fundación.

Pese a este acuerdo de colaboración, la UPO ha confirmado que mantendrá su papel de apoyo a la residencia y seguirá aportando ayuda a económica a los alumnos en situación de vulnerabilidad para hacer frente a los gastos de alojamiento, que en esta residencia son muy inferiores a otras ofertas de la ciudad. Además, la Universidad ha manifestado su compromiso "con los proyectos sociales en el barrio".

Continuidad de los trabajadores y la Fundación Manolita Chen

Gerón se ha comprometido a mantener el mismo número de plazas que se ofertan en este momento. De hecho, la propia Olavide ha subrayado la importancia de "garantizar las mejores condiciones posibles para quienes viven, trabajan o desarrollan actividades en Flora Tristán". Además, ha garantizado la continuidad de otros proyectos vinculados al centro residencial como la Fundación Manolita Chen.

Este lunes, la Universidad comunicó que habían detectado 39 incidencias tras un informe externo realizado en agosto del pasado año de carácter "graves o críticas y requieren atención prioritaria". Así, desgranaba que estas "no son puntuales". Con ello, subrayaban la necesidad de "acometer actuaciones de renovación, adecuación y modernización que permitan garantizar plenamente la funcionalidad de las instalaciones".

Noticias relacionadas y más

En vilo estaban también los trabajadores de la Flora Tristán cuyos contratos estaban a la espera de conocer el futuro de la residencia. En este punto, el acuerdo al que ha llegado la fundación con la Universidad incluye la necesidad de garantizar la "continuidad de los puestos de trabajo asociados, así como soluciones que compatibilicen la necesaria mejora de las instalaciones con la estabilidad laboral de quienes forman parte de este proyecto".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuerto y para los turistas: 14 euros por un abono válido 48 horas
  2. El parque de Sevilla que inaugura este fin de semana sus atracciones acuáticas gratuitas: con chorros de agua, cañón de espuma y un hinchable de 12 metros
  3. La Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagos
  4. Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: 'El peor concierto en cuanto a nula visibilidad
  5. Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras
  6. La Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027: José Luis Sanz propone que el 14 de abril no sea laborable
  7. Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
  8. La línea 27 de Tussam cambiará de recorrido para conectar Sevilla Este con el Prado de San Sebastián

La UPO cederá la residencia Flora Tristán a una fundación privada para continuar su proyecto social en el Polígono Sur

La UPO cederá la residencia Flora Tristán a una fundación privada para continuar su proyecto social en el Polígono Sur

Dos años de prisión para un varón por tocar la ingle a una menor de 12 años y pedirle fotos por Whatsapp para masturbarse

Dos años de prisión para un varón por tocar la ingle a una menor de 12 años y pedirle fotos por Whatsapp para masturbarse

José Luis Sanz confirma que las cámaras multarán a los coches que accedan al centro en septiembre: "Podrán entrar residentes con garaje acreditados"

José Luis Sanz confirma que las cámaras multarán a los coches que accedan al centro en septiembre: "Podrán entrar residentes con garaje acreditados"

El presidente del PP de Mairena del Aljarafe acude al juzgado para el inicio de su investigación por malversación

Arranca la construcción de una nueva torre residencial de 14 plantas en la Cruz del Campo: los precios alcanzan el medio millón de euros

Arranca la construcción de una nueva torre residencial de 14 plantas en la Cruz del Campo: los precios alcanzan el medio millón de euros

Ya es oficial: aprobado el calendario de festivos locales de Sevilla de 2027 en la Feria y el Corpus

Ya es oficial: aprobado el calendario de festivos locales de Sevilla de 2027 en la Feria y el Corpus

Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capital: es una playa artificial con arena, sombrillas y tumbonas

Unos 150 puestos de ropa, calzado y complementos: así es el mercadillo de un pueblo de Sevilla en el que conseguir los mayores 'chollos' a pocos euros

Unos 150 puestos de ropa, calzado y complementos: así es el mercadillo de un pueblo de Sevilla en el que conseguir los mayores 'chollos' a pocos euros
Tracking Pixel Contents