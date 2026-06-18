La UPO cederá la residencia Flora Tristán a una fundación privada para continuar su proyecto social en el Polígono Sur

La Universidad Pablo de Olavide confirma la continuidad de la residencia Flora Tristán en el Polígono Sur, aunque de la mano de una empresa privada. La Universidad ha alcanzado un acuerdo con la Fundación Gerón para que se haga cargo de la gestión de la residencia y se comprometa a mantener el proyecto de desarrollo social del barrio que nació en 2003 y cuyo futuro estaba en vilo hasta ahora.

El estado de deterioro del centro residencial sumado a la situación económica que enfrenta la institución ponían en riesgo su apertura de cara al próximo curso. Una situación que puso en alerta a los residentes del centro, que esta misma semana organizaron un encierro y una manifestación para denunciar la situación de "incertidumbre" que atravesaban al tener que abandonar la residencia en julio.

La residencia nació en el año 2003 como un proyecto de integración social en el Polígono Sur. El complejo cuenta con 80 viviendas y 170 plazas para los alumnos que deseen participar. El objetivo era ofrecer a los alumnos de la Universidad una solución habitacional económica a cambio de colaborar con el desarrollo social del barrio. Se trata de un proyecto único de cooperación mediante la participación activa de los alumnos.

Mantendrá las mismas plazas

El Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la Olavide ha convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes 22 de junio con el objetivo de aprobar un nuevo convenio de colaboración con la fundación que permita realizar las obras que requiere la residencia y confirmar su apertura de cara al próximo curso. En un comunicado subrayan la importancia de mantener la residencia que acoge a estudiantes de distinta procedencia.

Esta fundación sin ánimo de lucro nació en 1994 y siempre ha estado vinculada a proyectos de intervención social para personas desfavorecidas. En concreto, su actividad se ha centrado en la gestión de alojamientos y centros residenciales. Pese al apoyo de instituciones públicas, la UPO se decantó por Gerón debido a "la magnitud y envergadura del proyecto de remodelación", que ha sido asumido por la fundación.

Pese a este acuerdo de colaboración, la UPO ha confirmado que mantendrá su papel de apoyo a la residencia y seguirá aportando ayuda a económica a los alumnos en situación de vulnerabilidad para hacer frente a los gastos de alojamiento, que en esta residencia son muy inferiores a otras ofertas de la ciudad. Además, la Universidad ha manifestado su compromiso "con los proyectos sociales en el barrio".

Continuidad de los trabajadores y la Fundación Manolita Chen

Gerón se ha comprometido a mantener el mismo número de plazas que se ofertan en este momento. De hecho, la propia Olavide ha subrayado la importancia de "garantizar las mejores condiciones posibles para quienes viven, trabajan o desarrollan actividades en Flora Tristán". Además, ha garantizado la continuidad de otros proyectos vinculados al centro residencial como la Fundación Manolita Chen.

Este lunes, la Universidad comunicó que habían detectado 39 incidencias tras un informe externo realizado en agosto del pasado año de carácter "graves o críticas y requieren atención prioritaria". Así, desgranaba que estas "no son puntuales". Con ello, subrayaban la necesidad de "acometer actuaciones de renovación, adecuación y modernización que permitan garantizar plenamente la funcionalidad de las instalaciones".

En vilo estaban también los trabajadores de la Flora Tristán cuyos contratos estaban a la espera de conocer el futuro de la residencia. En este punto, el acuerdo al que ha llegado la fundación con la Universidad incluye la necesidad de garantizar la "continuidad de los puestos de trabajo asociados, así como soluciones que compatibilicen la necesaria mejora de las instalaciones con la estabilidad laboral de quienes forman parte de este proyecto".