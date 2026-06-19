El alcalde de Sevilla irrumpe en las negociaciones entre PP y Vox en Andalucía: "La prioridad nacional es ilegal y no se puede aplicar"

Las direcciones de PP y Vox avanzan en las negociaciones para la investidura de Juanma Moreno que se mantienen al margen del debate público. Ambos partidos llaman a la prudencia y se esfuerzan por escenificar un ambiente de "cordialidad" y "optimista" en cuanto a las posibilidades de formalizar un acuerdo en el que la formación de Santiago Abascal sitúa como una de sus principales exigencias, la prioridad nacional, que figura como eje de los acuerdos alcanzados en Extremadura, Castilla León o Aragón. De hecho, el propio presidente en funciones, muy crítico con este concepto que plantea beneficiar en prestaciones o convocatorias públicas a las personas de nacionalidad española.

En este escenario, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista en Onda Cero ha arremetido contra la propuesta estrella de Vox: "La prioridad nacional es ilegal, no se puede aplicar. Mientras sea alcalde independiente de la nacionalidad, todo el mundo tendrá los mismos derechos. Es totalmente ilegal, e inconstitucional", zanjó el alcalde de Sevilla quien se desmarcó así de los acuerdos firmados por el PP con Vox en Aragón, Castilla y León o Extremadura.

De hecho, el pasado 28 de mayo el Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla rechazó una iniciativa sobre este mismo principio presentado por Vox en Pleno ordinario, una votación que se produjo justo cuando estaban a punto de arrancar las negociaciones y mientras la formación de Santiago Abascal insistía en situar este principio como elemento básico de cualquier diálogo.

No obstante, el alcalde de Sevilla mantiene un acuerdo político con Vox en el este mandato que le ha permitido ya la aprobación de presupuestos así como de los principales proyectos definidos por un gobierno que no cuenta con mayoría absoluta en el Pleno de la Corporación.

Avances positivos y cordialidad

Las negociaciones entre PP y Vox siguen avanzando en cualquier caso con un criterio de "prudencia" y sin difundir oficialmente información el contenido de los puntos de acuerdo que se están cerrando especialmente en el ámbito de la inmigración o el sector agrario, fijado como prioritario por la formación de Santiago Abascal.

"Seguimos trabajando dentro de esa prudencia para, cuanto antes, alcanzar un gobierno que siga dando estabilidad a nuestra tierra, la estabilidad que hemos tenido hasta ahora. Avanzamos con buena letra, poco a poco y con prudencia siempre", apuntó la portavoz del Gobierno, Carolina España. En esta misma línea, el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado que el diálogo "va bien" y que "hay que dejar trabajando para conseguir un acuerdo de gobierno cuanto antes".

El optimismo destaca también en las valoraciones de la formación de Santiago Abascal. Su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, ha destacado "la buena disposición" de los dos partidos a la hora de abordar las propuestas de medidas que "están encima de la mesa". En cualquier caso, ha subrayado que "no van a ser diferentes a las planteadas en otras regiones".