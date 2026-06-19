La atención especializada, clave en el seguimiento de pacientes con enfermedades infecciosas cada vez más complejas

Las enfermedades infecciosas representan un importante reto para el sistema sanitario debido a la creciente complejidad de su diagnóstico y tratamiento, así como de su seguimiento. Actualmente, existe una tendencia ascendente. La tendencia ascendente actual observada en la incidencia de distintas infecciones destaca un aumento de pacientes con procesos infecciosos complejos, en su mayoría, patologías que requieren de un seguimiento prolongado. Ante esta situación, los expertos ponen de manifiesto la necesidad de contar con unidades especializadas capaces de ofrecer una atención integral y coordinada.

Con el objetivo de dar respuesta a esta creciente demanda asistencial, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha puesto en marcha una consulta especializada en Enfermedades Infecciosas destinada al seguimiento de pacientes con patologías infecciosas complejas. Este nuevo servicio permitirá ofrecer una atención especializada y personalizada a pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad infecciosa, así como reforzar la coordinación con el resto de las especialidades médicas y quirúrgicas del centro.

El doctor Nicolás Merchante, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, sostiene que la apertura de esta consulta especializada responde a un contexto marcado por la creciente complejidad de las enfermedades infecciosas. “Factores como el aumento de las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, el uso cada vez más frecuente de terapias inmunosupresoras y procedimientos invasivos, así como la aparición de nuevos patógenos emergentes en un mundo cada vez más globalizado, están transformando el abordaje de estas patologías”, subraya el doctor, a lo que añade que este contexto cada vez más complejo acrecenta la necesidad de contar con profesionales con una elevada formación y capacitación para atender de forma integral estos procesos.

A esta situación se suma el incremento sostenido de determinadas enfermedades infecciosas en los últimos años. El doctor Merchante subraya especialmente el aumento de las infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos de uso común, así como el crecimiento notable de las infecciones de transmisión sexual. Además, los avances en ámbitos como la oncología o la cirugía han permitido aumentar la esperanza y calidad de vida de muchos pacientes, aunque también han favorecido la aparición de situaciones clínicas más complejas, asociadas en ocasiones a un mayor riesgo de infecciones o a la reactivación de enfermedades previas, como la tuberculosis.

Por todo ello, la nueva consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ofrecerá atención especializada a pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad infecciosa, permitiendo el seguimiento de procesos complejos, tales como infecciones urinarias de repetición, endocarditis infecciosa, bacteriemias, espondilodiscitis, infecciones postquirúrgicas o infecciones de transmisión sexual incluida la infección por VIH, entre otras muchas, y garantizando una atención integral al trabajar de forma coordinada con el resto de los servicios médicos y quirúrgicos del hospital. “Contar con una consulta monográfica contribuye a mejorar los procesos diagnósticos, adecuar los tratamientos y mejorar el pronóstico de las infecciones”, afirma el doctor Merchante, quien considera que este recurso era necesario para responder al aumento de la demanda asistencial y a la complejidad actual de estas patologías.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios Cádiz, tres en Sevilla Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil, Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia once de sus hospitales son universitarios y la investigación médico-científica cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Noticias relacionadas

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.