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Medio Ambiente

La Confederación del Guadalquivir insta a tomar medidas "urgentes" ante el riesgo de contaminación en el entorno de Aznalcóllar

Fuentes de Minera Los Frailes aseguran que tienen una propuesta sobre la mesa para asumir la construcción de una infraestructura que permita controlar la afectación a las aguas en el contraembalse del Agrio

Embalse Agrio en la localidad sevillana de Aznalcóllar aliviando agua.

Embalse Agrio en la localidad sevillana de Aznalcóllar aliviando agua. / Francisco J. Olmo - E.P.

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Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha informado este viernes sobre la intensificación del control que realiza para el seguimiento de la "afección a la calidad de las aguas" en el contraembalse del Agrio y el río Crispinejo.

En este sentido, ha afirmado que las afecciones encontradas han sido comunicadas a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como a la Dirección General de Minas de la Consejería de Industria, Energía y Minas para que actúen en el ámbito de sus competencias. Asimismo, la CHG también ha informado de esta situación a Minera Los Frailes "como responsable de los pasivos ambientales de la zona de Aznalcóllar, exigiéndole adopción de medidas urgentes", ha indicado en una nota de prensa.

"El seguimiento de las redes de control de calidad ha determinado que los episodios de lluvias intensas registrados a principios de año han tenido una incidencia directa tanto en el contraembalse del Agrio, como en el río Crispinejo, produciendo alteraciones temporales en sus condiciones", ha abundado. El pasado mes de febrero la UME se activó en Aznalcóllar precisamente para evitar vertidos por la borrasca Leonardo.

Problema ambiental desde hace décadas

Por otro parte, hay que recordar que la situación registrada en este entorno responde a un problema ambiental que procede de antiguas explotaciones mineras, cuyos pasivos históricos son anteriores a la actual gestión y no está ligado a la actual actividad en la mina, han afirmado fuentes de Minera Los Frailes.

En contextos similares -de abundante lluvia, como ha sucedido este año- ya se produjeron alteraciones en el contraembalse del río Agrio en 2004, 2010, 2017 y, más recientemente, en abril de 2025.

Fuentes de la compañía han asegurado a este periódico que tienen una propuesta sobre la mesa para asumir la construcción de una infraestructura que permita controlar la afectación a las aguas en el contraembalse del Agrio y el río Crispinejo, una intervención que requiere del visto bueno de la CHG.

Esta obra, han señalado las mismas fuentes, lleva propuesta desde 2018 y ha sido ya preadjudicada. Esta intervención incluye la tramitación y diseño de una canalización que serviría para aislar, de forma definitiva, las aguas limpias de las aguas de contacto y evitar su filtración al contraembalse.

Reunión de las autoridades competentes la próxima semana

En su nota, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha informado de que ha convocado para la próxima semana a la Sección Primera de la Comisión de Desembalse, un entorno "en el que se tratarán las aportaciones de recursos hídricos al Sistema Guadiamar, desde el Río Guadalquivir".

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Esa misma semana se celebrará una sesión del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir "en la que se analizará la situación actual de la calidad de agua almacenada aguas abajo de la presa del Agrio, así como la incidencia sobre el cumplimiento de las normas de calidad ambiental".

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