Gran manifestación en Sevilla contra los precios de la vivienda: "Hay que dar un giro a la política de VPO"
La protesta, convocada por el Sindicato de Inquilinas, comienza en el Parlamento de Andalucía a las 19:00 y denunciará las políticas de la Junta y el Ayuntamiento de la capital
Bajo el lema La Vivienda nos cuesta la Vida, el sindicato de inquilinas de Sevilla ha convocado en la tarde de este viernes a una gran manifestación para denunciar las políticas de vivienda que desarrollan el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital. Esta movilización se enmarca en una ola de protestas promovidas por el sindicato de inquilinos en 32 ciudades de España.
La vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los andaluces y los precios no dejan de subir. Ante esta situación, el sindicato ha llamado a la movilización en distintas ocasiones y esta vez ha citado a los manifestantes a las 19:00 en el Parlamento de Andalucía, desde donde partirá la cabecera de la manifestación hacia la Gavidia, "para reivindicar el derecho a la vivienda".
En un comunicado, los convocantes denuncian que la política de vivienda en Andalucía y Sevilla es "antisocial", y está "dirigida a favorecer el negocio de la construcción privada y aumentar el patrimonio de algunos hogares, sin ofrecer soluciones a la población vulnerable y a aquellos que realmente tienen problemas de vivienda". Así, reclaman "la necesidad de un giro en la política de vivienda pública".
El precio de la cicienda sube
El sindicato denuncia que, a diferencia de otras comunidades donde se aplica la ley estatal de vivienda y los precios están más contenidos, el Gobierno andaluz ha rechazado ponerla en práctica. Además, las negociaciones con Vox dejan entrever que en esta legislatura tampoco se pondrán en funcionamiento estas medidas que, según ellos, "aliviaría la burbuja de precios y la crisis habitacional".
"La Junta de Andalucía se ha puesto a la cabeza de la descalificación de la vivienda protegida en los últimos años", señala el comunicado que lamenta que "la vivienda protegida en Andalucía se ha orientado desde hace décadas a la compraventa". Una línea de políticas que el sindicato califica de "antisocial" y que, según apunta, "sigue punto por punto" el Ayuntamiento de Sevilla, con VPO de hasta 350.000 euros.
La presión del turismo sobre el alquiler en el centro de Sevilla es una evidencia que ahora el Banco de España ha traducido en datos. Según el informe , el 44,9% del mercado de vivienda en alquiler en el centro de la capital hispalense está destinado al turismo, un porcentaje que supera, aunque por apenas tres décimas, a Málaga, segunda en el ranking. Mientras que grandes áreas urbanas como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca se encuentran alejadas de esta cifra.
Todo, en un contexto en el que Sevilla concentra una de las mayores proporciones de hogares "en sobreesfuerzo por el pago del alquiler", según el mismo informe. El Banco de España asegura que los hogares destinan el 31,3% de su renta neta media al pago de la vivienda. De hecho, según el último Índice de Precios de la Vivienda del INE, en el primer trimestre de este año la vivienda se incrementó un 13,3% en Andalucía, superando la media nacional.
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