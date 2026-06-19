Manuel Carrasco culmina su proyecto 'Salvaje desde la raíz' con dos últimos conciertos: líneas de Tussam, cómo llegar y dónde aparcar en La Cartuja

Manuel Carrasco vuelve este fin de semana a convertir Sevilla en el centro de su universo musical. Tras las dos primeras noches celebradas en el Estadio La Cartuja, el cantante onubense afronta ahora los dos últimos conciertos de su proyecto Salvaje desde la raíz, una propuesta poco habitual en España: cuatro noches en un mismo estadio, cada una dedicada a una etapa distinta de su discografía.

Las citas que quedan serán este viernes 19 de junio, con Corazón Salvaje, y el sábado 20 de junio, con Pueblo Salvaje I y II, con las que Manuel Carrasco cerrará su residencia musical en La Cartuja. Ambos conciertos están programados a las 22:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes organizar el desplazamiento con margen suficiente y consultar previamente la entrada para confirmar puerta, zona y posibles indicaciones de acceso.

Además, el artista ha puesto a la venta nuevas entradas para los conciertos de este fin de semana después de realizar ajustes en la producción del espectáculo, lo que ha permitido ampliar las posibilidades de asistencia para las dos últimas noches en Sevilla.

Transporte público: refuerzo de TUSSAM para los días 19 y 20

TUSSAM ha activado un nuevo dispositivo especial para los conciertos de Manuel Carrasco de este viernes 19 y sábado 20 de junio en el Estadio La Cartuja. La empresa municipal reforzará las líneas 2, C1 y C2 desde las 18:30 horas en ambas jornadas para facilitar la llegada del público al recinto.

En los desplazamientos de ida se aplicará la tarifa ordinaria. Además, debido al dispositivo especial de tráfico previsto en el entorno del estadio, no habrá servicio en las paradas más próximas a La Cartuja, por lo que se recomienda a los asistentes consultar previamente las paradas operativas y acudir con suficiente antelación.

A la finalización de los conciertos, TUSSAM habilitará un servicio gratuito desde las paradas situadas junto a la Escuela de Ingeniería, con el objetivo de facilitar la salida del público y absorber la concentración de personas tras el espectáculo.

Estas líneas son las principales opciones de autobús urbano para llegar a la Isla de la Cartuja. La C1 y C2 conectan el entorno del estadio con zonas como Triana, Los Remedios, San Bernardo, Nervión, Santa Justa, Puerta Osario, la Macarena o la Barqueta. La línea 2 también da servicio a la Cartuja y es otra alternativa para quienes se desplacen desde el centro o desde conexiones próximas.

Últimos conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla

El concierto de este viernes 19 de junio estará dedicado a Corazón Salvaje, una noche vinculada al universo de Corazón y flecha. El sábado 20 de junio llegará el cierre del ciclo con Pueblo Salvaje I y II, una cita concebida como el broche final de este proyecto especial en el Estadio La Cartuja.

Salvaje desde la raíz ha reunido cuatro conciertos independientes, pero conectados entre sí por un mismo hilo narrativo. Cada noche mira a una etapa concreta de la carrera de Manuel Carrasco, recuperando canciones, símbolos y elementos visuales de cada disco, sin dejar fuera los grandes himnos que han marcado su trayectoria.

Paradas de refuerzo para los conciertos de Manuel Carrasco / Tussam

Llegar en coche: aparcamiento y posibles restricciones

El Estadio La Cartuja ha habilitado una zona específica de aparcamiento para el público que asista a los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla. El parking disponible será el P7 Norte / P7 Sur, situado en la zona de Bancada Expo.

El acceso al P7 Sur se realizará por la avenida Carlos III, a la altura de la rotonda de SAMU, mientras que la entrada al P7 Norte será por la SE-20, en la rotonda de RTVE.

El aparcamiento abrirá a las 12:00 horas en cada jornada de concierto y cerrará una hora después de la finalización del espectáculo. El estadio recomienda la compra anticipada o reserva online de la plaza de parking para evitar incidencias, especialmente por las restricciones de movilidad que puedan aplicarse en los accesos al recinto.

Parking para los conciertos de Manuel Carrasco en La Cartuja Aparcamiento habilitado: P7 Norte / P7 Sur, en Bancada Expo. P7 Sur: entrada por avenida Carlos III, rotonda de SAMU. P7 Norte: entrada por SE-20, rotonda de RTVE. Apertura: 12:00 horas. Cierre: una hora después del final del concierto. Recomendación: comprar o reservar la plaza online con antelación y llegar con margen para evitar problemas por las restricciones de movilidad en los accesos.

Accesos a pie, bicicleta, taxi y VTC

La Isla de la Cartuja cuenta con varios itinerarios peatonales y conexión con carriles bici, especialmente a través de los puentes de la Barqueta, el Alamillo, el Cachorro y la pasarela de la Cartuja. Para quienes vivan relativamente cerca o puedan combinar bicicleta y transporte público, esta puede ser una alternativa cómoda para evitar atascos.

Los taxis y VTC también pueden ser una opción, aunque en la salida del concierto se recomienda prever esperas por la alta demanda. En eventos de este tamaño, lo más práctico suele ser alejarse unos minutos caminando del entorno inmediato del estadio antes de solicitar el vehículo, siempre siguiendo las indicaciones de seguridad.

Consejos prácticos para los asistentes

La organización de los desplazamientos será clave para disfrutar de los conciertos sin contratiempos. Es recomendable llevar la entrada descargada en el móvil, con batería suficiente, comprobar con antelación la puerta de acceso y acudir con tiempo para superar los controles sin prisas.

También conviene evitar bolsas voluminosas, revisar las normas del recinto antes de acudir y planificar tanto la ida como la vuelta. La salida de un concierto en La Cartuja puede concentrar a decenas de miles de personas en pocos minutos, por lo que el uso de las líneas reforzadas de TUSSAM y de los servicios gratuitos a la finalización del espectáculo será una de las mejores opciones para regresar al centro o enlazar con otros barrios de Sevilla.

Los conciertos de Manuel Carrasco llegan, además, en un momento especial para el artista, que plantea estas cuatro noches como un recorrido por la última década de su carrera antes de cerrar una etapa en la que no volverá a cantar en directo en territorio español hasta 2028. Sevilla volverá a ser punto de encuentro para miles de seguidores en una serie de directos llamados a marcar uno de los grandes acontecimientos musicales del mes de junio en la ciudad.