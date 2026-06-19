Los nuevos plazos de la obra de Pagés del Corro en Triana sitúan su finalización en el primer trimestre de 2027

Pronto se cumplirá un año de obras en la calle Pagés del Corro. El 11 de agosto de 2025 llegaron las primeras vallas, excavadoras y operarios a esta importante vía del barrio de Triana para acometer una de las transformaciones más importantes de su historia reciente. Los últimos plazos anunciados por el Ayuntamiento de Sevilla suponen un retraso, aproximadamente, de mes y medio respecto a los tiempos inicialmente previstos. La obra debería estar concluida en todas sus fases a finales de diciembre de 2026, pero deberá esperar al menos hasta mediados de febrero de 2027.

Según ha informado la Delegación de Urbanismo, la cuarta y última fase dará inicio a mediados de este mes de agosto a pesar de que el arranque de las actuaciones estaba previsto para el 4 de julio. Es la que comprende entre las calles Evangelista y San Jacinto. Desde el Gobierno local, matizan que el tren de borrascas del pasado invierno retrasó los trabajos ya que las lluvias impidieron alcanzar el ritmo y rendimiento previsto al principio.

Según informan fuentes municipales, tratarán de acelerar los trabajos para rebajar los tiempos lo máximo posible para causar las mínimas molestias a vecinos y comerciantes. En cambio, ya asumen que no estarán culminados antes de que acabe el presente año 2026 y, por tanto, quedarían prolongadas hasta febrero del próximo año.

Retrasos en otras fases del proyecto

La actuación sobre Pagés del Corro consiste principalmente en la renovación de la red de abastecimiento de Emasesa, junto a una reurbanización de la vía que contará con más árboles y acerados más anchos. Consta de cuatro fases. La primera arrancó puntualmente el 11 de agosto de 2025 con los primeros cortes de tráfico en el tramo comprendido entre la avenida de República Argentina y la plaza Farmacéutico Murillo Herrera. La estimación inicial de esta fase era de ocho meses y medio, por lo que debía haber concluido a finales de abril de 2026. Sin embargo, no ha quedado reabierta al tráfico hasta el 8 de junio. De esta forma, se consigna un retraso de mes y medio, aproximadamente.

La segunda fase se corresponde con el tramo entre la plaza Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria. Esta se inició antes de lo previsto. En lugar de arrancar los trabajos el 1 de febrero de 2026, dieron comienzo el 3 de noviembre. Con una duración de ocho meses, deberían concluir a principios de julio. Al igual que ha coincidido en el tiempo con la primera fase, hará lo propio con la tercera.

A pesar de que el tercer capítulo de estas obras de Pagés del Corro debía empezar, según los plazos a inicio de las actuaciones, el 6 de junio de 2026. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que no darán comienzo hasta el 29 de junio. Esto supone un retraso de 23 días. Las actuaciones comprenden el tramo entre las calles Victoria y Evangelista. Los trabajos se extenderán hasta mediados de octubre, esto es, una duración de tres meses y medio.

Más de tres kilómetros de tuberías están siendo renovadas

Las actuaciones tienen como objeto la mejora del servicio incrementando en la red de saneamiento, la capacidad de captación de aguas pluviales, de evacuación y la eliminación de fugas y en la red de abastecimiento, la presión y el caudal. Se trata de la obra más importante del plan de inversiones de Emasesa que cuenta con presupuesto de 7.779.376 euros, y en la que se renovaran más de tres kilómetros de tuberías.

Este proyecto, en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, prevé además la renovación de la pavimentación y la ejecución de acerados más anchos, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de accesibilidad. Además, la redistribución de aparcamientos y alcorques y el incremento del arbolado de la calle, teniendo prevista la plantación de 95 nuevos árboles.

Los anchos de calzada permitirán el doble sentido de circulación, y en determinadas zonas para sentido único. Los aparcamientos serán en línea y el resto hasta fachada se dejará a los acerados. También, se renovará el alumbrado público de la calle con 54 luminarias y habrá nuevas papeleras y 80 bicicleteros. Las obras incluyen también la instalación de una red de baldeo. Estas nuevas infraestructuras darán servicio a Pagés del Corro y a gran parte del entorno de esta calle.