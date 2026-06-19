Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Una de cada dos viviendas en alquiler en el centro de Sevilla se destina ya al turismoLa transformación del Monasterio de Santa Clara arranca el lunesEl Betis compite con cuatro equipos de Europa por el fichaje de Kévin DenkeySevilla amplia su oferta universitaria públicaMultitudinaria manifestación de sevillistas: miles de aficionados alzan la voz contra la gestión del club y para exigir la dimisión de la directivaCambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estaciónEl pulso por ser la comunidad más poblada de España: Andalucía se estancaEntrevista a Feliciano Fernández, candidato a hermano mayor en la Esperanza de TrianaLa ola de calor se intensifica en Andalucía: Aemet ya informa de 45 grados y noches de 28 en estas capitalesSevilla solo abrirá ocho centros de salud por la tarde durante el verano
instagramlinkedin

Obras en la SE-20: cuándo serán los cortes y qué rutas alternativas habrá

Los trabajos de repavimentación del Ayuntamiento de Sevilla obligarán a cortar el acceso a la vía desde la A-4 durante dos noches de junio

Cortes en la SE-20

Cortes en la SE-20 / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El acceso a la SE-20 desde la A-4 permanecerá cortado al tráfico durante las noches del 21 y 22 de junio con motivo de las obras de repavimentación que ejecutará el Ayuntamiento de Sevilla en la zona.

Según ha informado el Centro de Gestión de la Movilidad de Sevilla, el corte total se aplicará en horario nocturno, entre las 22:00 y las 06:30 horas, y afectará al acceso a la SE-20 desde la A-4, en las intersecciones con la calle Cortijo de las Casillas y la Carretera de Miraflores.

Como consecuencia de estos trabajos, los accesos norte a la SE-20 desde la Carretera de Pino Montano y la Carretera de Miraflores quedarán configurados como “fondo de saco”, por lo que únicamente se permitirá el paso a residentes.

El tráfico alternativo general se desviará por la Ronda Urbana Norte, que funcionará de manera circunstancial como vía de paso o “by-pass” mientras duren las restricciones.

Noticias relacionadas

Desde el Centro de Gestión de la Movilidad se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización provisional instalada en la zona y utilizar los itinerarios alternativos durante las noches afectadas por las obras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuerto y para los turistas: 14 euros por un abono válido 48 horas
  2. Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
  3. El parque de Sevilla que inaugura este fin de semana sus atracciones acuáticas gratuitas: con chorros de agua, cañón de espuma y un hinchable de 12 metros
  4. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
  5. La Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagos
  6. Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras
  7. Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capital: es una playa artificial con arena, sombrillas y tumbonas
  8. La Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027: José Luis Sanz propone que el 14 de abril no sea laborable

Obras en la SE-20: cuándo serán los cortes y qué rutas alternativas habrá

Obras en la SE-20: cuándo serán los cortes y qué rutas alternativas habrá

Sevilla solo abrirá nueve centros de salud por la tarde durante el verano: la mitad no tendrán Pediatría

Sevilla solo abrirá nueve centros de salud por la tarde durante el verano: la mitad no tendrán Pediatría

La tercera fase de las obras en Pagés del Corro arrancará el 29 de junio: el tramo entre las calles Victoria y Evangelista se cortará al tráfico hasta octubre

La tercera fase de las obras en Pagés del Corro arrancará el 29 de junio: el tramo entre las calles Victoria y Evangelista se cortará al tráfico hasta octubre

La UFP pide al Ayuntamiento de Sevilla que otorgue la medalla de la ciudad a los agentes de la Policía Nacional

La UFP pide al Ayuntamiento de Sevilla que otorgue la medalla de la ciudad a los agentes de la Policía Nacional

Rancio nos enseña el museo al aire libre que se esconde en las calles de Sevilla

Rancio nos enseña el museo al aire libre que se esconde en las calles de Sevilla

La piscina de Bellavista cerrará en verano para una puesta a punto tras ocho años sin actuaciones profundas

La piscina de Bellavista cerrará en verano para una puesta a punto tras ocho años sin actuaciones profundas

Roban más de medio millón de euros en joyas a una anciana en Sevilla: la Policía detiene a su cuidadora

Sevilla adelanta la Noche de San Juan este fin de semana con talleres, conferencias y un mercado esotérico: actividades gratuitas, horarios y programa completo

Sevilla adelanta la Noche de San Juan este fin de semana con talleres, conferencias y un mercado esotérico: actividades gratuitas, horarios y programa completo
Tracking Pixel Contents