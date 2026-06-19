Obras en la SE-20: cuándo serán los cortes y qué rutas alternativas habrá

El acceso a la SE-20 desde la A-4 permanecerá cortado al tráfico durante las noches del 21 y 22 de junio con motivo de las obras de repavimentación que ejecutará el Ayuntamiento de Sevilla en la zona.

Según ha informado el Centro de Gestión de la Movilidad de Sevilla, el corte total se aplicará en horario nocturno, entre las 22:00 y las 06:30 horas, y afectará al acceso a la SE-20 desde la A-4, en las intersecciones con la calle Cortijo de las Casillas y la Carretera de Miraflores.

Como consecuencia de estos trabajos, los accesos norte a la SE-20 desde la Carretera de Pino Montano y la Carretera de Miraflores quedarán configurados como “fondo de saco”, por lo que únicamente se permitirá el paso a residentes.

El tráfico alternativo general se desviará por la Ronda Urbana Norte, que funcionará de manera circunstancial como vía de paso o “by-pass” mientras duren las restricciones.

Noticias relacionadas

Desde el Centro de Gestión de la Movilidad se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización provisional instalada en la zona y utilizar los itinerarios alternativos durante las noches afectadas por las obras.