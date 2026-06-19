Un plan mágico para las noches de verano en Sevilla: paseo y concierto en el Real Alcázar a un precio increíble

Cae la noche y la magia vive en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Disfrutar la música entre fuentes, galerías que han sido testigos de la historia y árboles centenarios se convierte en un plan excepcional. Visitar y contemplar el Alcázar es obligado para cualquiera que ponga un pie en esta ciudad. Vivir una experiencia única en este monumento es un plan al alcance de cualquiera que esté una noche de verano en Sevilla.

Las Noches en los Jardines del Real Alcázar se ha consolidado ya como una cita imprescindible de la agenda cultural de Sevilla durante los meses de más calor. Una doble propuesta que permite una visita nocturna a los Jardines del Real Alcázar, uno de los monumentos más visitados de España, y el disfrute de conciertos con una programación artística variada, de calidad y en un contexto monumental único. La oferta no puede ser más atractiva y el precio increíble. Por solo 7 euros puedes disfrutar de un concierto y un paseo por la historia que pocos lugares del mundo ofrecen.

La nueva edición mantendrá el mismo número de actuaciones que el pasado año, con un total de 63 conciertos, que se celebrarán de martes a sábado en los jardines del monumento. La atmósfera irrepetible del Real Alcázar hace que todo se viva de forma diferente y muy especial. Ese vínculo entre música y patrimonio está muy presente en la programación del ciclo, que se plantea como un recorrido sonoro por la memoria cultural de la ciudad, atendiendo tanto a su legado histórico como a las sensibilidades creativas contemporáneas. Una travesía musical a través de los distintos periodos y corrientes artísticas que han marcado la historia de Sevilla y del propio Alcázar a lo largo de más de mil años. Jazz, flamenco, propuestas contemporáneas y músicas renacentistas, barrocas, clásicas y románticas. 63 días de concierto y 41 formaciones, distribuidas en seis grandes categorías: Flamenco, Músicas de Raíz Europea, Músicas del Mundo, Música Clásica, Música Antigua y Otras Músicas.

Presentación del nuevo ciclo

El Real Alcázar de Sevilla acogió la presentación de la XXVII edición del ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar, la que es ya una de las citas culturales más consolidadas del verano sevillano, que volverá a convertir este monumento en un espacio único para el encuentro entre música, patrimonio e historia.

Programación Ciclo Alcázar Programación Ciclo Alcázar

(Pincha aquí para conocer toda la programación de las Noches del Real Alcázar)

El acto contó con la participación del delegado de Hacienda y vicepresidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno; la directora gerente del monumento, Ana Jáuregui; y Miguel Ángel González, director de Actidea, empresa adjudicataria de la programación del ciclo.

Noches del Alcázar / Jaime Pérez

Durante la presentación, Bueno destacó la relevancia de una iniciativa que alcanza ya su vigesimoséptima edición y que se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales de la ciudad. "Si este ciclo se ha convertido en una de las grandes citas culturales de Sevilla es gracias a una idea fundamental; que la cultura y el patrimonio deben caminar siempre de la mano", señaló. "El Real Alcázar no es únicamente uno de los monumentos más visitados de España, sino también un espacio vivo, capaz de generar conocimiento, creatividad y experiencias culturales de primer nivel para sevillanos y visitantes", explicó el responsable del Ayuntamiento de Sevilla.

Una programación marcada por grandes efemérides culturales

A lo largo de sus 26 ediciones anteriores, Noches en los Jardines del Real Alcázar ha registrado cifras que avalan su éxito y consolidación. Desde su creación, han asistido al ciclo 659.840 espectadores, con un índice medio de ocupación del 96,69%. En este periodo se han programado 1.673 conciertos, en los que han participado 919 grupos y solistas y un total de 5.071 intérpretes.

La edición de 2026 incorpora una especial atención a distintas conmemoraciones históricas y culturales que vertebran buena parte de la programación.

Entre ellas destaca el V Centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el Real Alcázar el 11 de marzo de 1526, una efeméride que constituye uno de los ejes culturales más importantes del año en Sevilla y en el monumento.

La programación también dedicará una línea específica al 900 aniversario del nacimiento de Averroes, poniendo el foco en el periodo de la vida del filósofo andalusí vinculado a Sevilla; al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla; y al 270 aniversario del nacimiento de Mozart, una efeméride que está siendo objeto de numerosas actividades culturales en distintos países europeos.

Junto a estas conmemoraciones, el ciclo ofrecerá una propuesta temática dedicada al París de finales del siglo XIX y principios del XX, uno de los grandes centros de creación y difusión musical de Europa, cuya influencia marcó profundamente la evolución de la música occidental.

Puedes comprar aquí tus entradas:

Noticias relacionadas