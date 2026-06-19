Sevilla dejará de ser la provincia más poblada de Andalucía en una década: Málaga la superará por el aumento de la inmigración

En algo más de una década, la provincia de Málaga superará a la de Sevilla en cuanto a población. Así se refleja la proyección de población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos datos indican que la hispalense perderá su liderazgo histórico en 2037, una diferencia que irá aumentando hasta 2041.

Así, Málaga contará en once años con 2.028.123 habitantes frente a los 2.020.213, previsto para Sevilla. En cualquier caso, ambas provincias serán las únicas andaluzas que superarán los dos millones de personas de aquí a entonces y también en 15 años.

Según esta proyección, la provincia hispalense apenas crecerá en 19.000 personas en este periodo, mientras que el ascenso de la malagueña será muy superior. La estimación espera en este caso que el crecimiento sea de más de 250.000 habitantes de 2026 a 2041.

Aumento exponencial de la población extranjera en Málaga

El motivo de esta amplia diferencia se debe al aumento exponencial de la población extranjera en Málaga, algo que no sucede con tanta intensidad en Sevilla. En 2037 respecto a este año, la población migrante crecerá en 219.000 personas en la provincia de la Costa del Sol, mientras que en la hispalense, si bien habrá un alza destacada, se quedará en 75.000 habitantes procedentes de otros países que optan por la provincia para vivir.

A 15 años vista, Sevilla ganará 90.000 habitantes inmigrantes, frente a los 260.000 de incremento que experimentará de la provincia de Málaga.

Jaén, Córdoba y Cádiz pierden población en 15 años

No todas las provincias andaluzas experimentarán un aumento de su población en los próximos años, según las previsiones del INE. De hecho, Jaén Córdoba y Cádiz perderán habitantes en el periodo entre 2026 y 2041.

En el caso de la provincia jiennense, el descenso es más acusado, de casi 50.000 personas, al pasar de los casi 619.000 a los más de 571.0000 en 15 años, lo que supone una caída de casi el 8%. Si miramos los datos de Cádiz, la diferencia será de apenas 1.000 personas en esta horquilla de años. Si se analiza la provincia de Córdoba, el descenso es del 4%, al pasar de los casi 773.000 habitantes a los 740.000.

El resto de las provincias, al igual que sucede con Sevilla y Málaga, experimentarán un aumento de la población, según las cifras aportadas por el organismo estatal. En algunas los incrementos serán más abultados que en otros. Destaca especialmente la provincia de Almería, con un crecimiento del 15%, mientras que Granada y Huelva rondan el 5%.