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Mapa Rancio

Rancio nos enseña el museo al aire libre que se esconde en las calles de Sevilla

El colectivo Recuadro expone obras de arte en las paredes exteriores del Mercado de Feria para acercar la cultura a los ciudadanos

Vídeo | Rancio descubre el arte escondido en el Mercado de Feria de Sevilla

Vídeo | Rancio descubre el arte escondido en el Mercado de Feria de Sevilla

Julio Muñoz Gijón @Rancio

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Julio Muñoz Gijón @Rancio

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Sevilla

El entorno del Mercado de Feria de Sevilla se ha convertido en escenario de una curiosa iniciativa artística que propone sacar las obras de arte a la calle y acercarlas al paseo cotidiano de vecinos y visitantes. Así nos lo muestra Rancio en un vídeo grabado en las inmediaciones de este mercado de abastos, uno de los enclaves más reconocibles y con más vida del casco histórico hispalense.

Rancio arranca con una reflexión a partir de una cita atribuida a Chaves Nogales sobre la capacidad de la Iglesia para llevar a la gente a los templos sacando las imágenes a la calle, creando de esta forma la Semana Santa sevillana. A partir de esa idea nos plantea que Sevilla podría aplicar esa misma lógica a otros ámbitos, como el arte y la cultura, para hacerlos más visibles y accesibles.

Todo gira sobre una propuesta del colectivo Recuadro, que ha colocado distintas obras enmarcadas en las paredes exteriores del Mercado de Feria. Las piezas aparecen acompañadas de cartelas y códigos QR, de forma que cualquier persona que pase por la zona puede detenerse, observarlas y ampliar información sobre cada creación.

La iniciativa busca enriquecer la experiencia de pasear por uno de los espacios con más personalidad de la ciudad. “Si Sevilla ya era un museo, con iniciativas como esta todavía más”, resume Rancio.

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En este caso, el arte no espera al público dentro de una sala, sino que sale a su encuentro en plena calle Feria.

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