Sucesos
Roban más de medio millón de euros en joyas a una anciana en Sevilla: la Policía detiene a su cuidadora
Los agentes al cargo de la investigación encontraron "gran parte de las piezas desaparecidas" en la casa de la mujer encargada "de la atención cotidiana" de la víctima
"Una importante colección de joyas" valorada en más de medio millón de euros. Esto fue lo que le robaron a una anciana en Sevilla, según han informado este viernes fuentes oficiales. Tras tener conocimiento de estos hechos, la Policía Nacional inició una investigación que ha concluido con la detención de su cuidadora como presunta culpable de este hurto. Después de su arresto, la supuesta autora del robo ha pasado a disposición judicial.
"La investigación se inició después de que familiares de la víctima detectaran la desaparición de diversos efectos de valor, entre ellos numerosas joyas con un importante valor económico y sentimental que habían pasado de generación en generación dentro de la familia", detallan desde la Policía Nacional. "Las primeras pesquisas permitieron centrar la investigación en una persona del entorno más cercano de la perjudicada, que mantenía una relación de plena confianza con ella al encargarse de su atención cotidiana".
Los investigadores al cargo de las pesquisas "recopilaron numerosos indicios que apuntaban a que la sospechosa habría aprovechado el acceso privilegiado al domicilio y la especial situación de vulnerabilidad de la víctima para sustraer de forma continuada dinero y joyas de gran valor", explican estas mismas fuentes. "Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, se practicó una entrada y registro en el domicilio de la investigada, donde fueron localizadas gran parte de las piezas desaparecidas, además de dinero relacionado con los hechos investigados".
"Entre los efectos recuperados se encontraba una importante colección de joyas valorada en más de medio millón de euros, permitiendo devolver a la familia una parte muy significativa de su patrimonio", destacan asimismo desde el Cuerpo. "Con esta actuación, la Policía Nacional da por esclarecido el caso y recuerda la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier desaparición de efectos de valor o hecho sospechoso, ya que una rápida denuncia facilita la actuación policial y aumenta las posibilidades de recuperación de los bienes sustraídos".
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