Sevilla adelanta la Noche de San Juan este fin de semana con talleres, conferencias y un mercado esotérico: actividades gratuitas, horarios y programa completo

A pesar de que la tradicional Noche de San Juan no se celebra hasta el próximo martes, Sevilla capital ha querido adelantarse a esta fecha organizando un amplio programa de actividades para este sábado relacionado con la magia y el esoterismo con talleres, conferencias y un mercadillo con productos de esta temática.

Esta actividad, conocida como el II Mercadillo de la Noche de San Juan de Sevilla, ha sido organizada por la asociación Oráculo de Luna para ofrecer todo tipo de iniciativas para celebrar la visión más lúdica y mágica de esta mítica festividad.

Talleres, conferencias y música medieval hasta la medianoche en Sevilla

Para ello, han creado un extenso programa que se llevará a cabo este sábado en la zona de Puerta Los Atlánticos del Parque Amate desde las 18.00 horas hasta la medianoche.

Durante la cita, que es completamente gratuita y de entrada libre, los visitantes podrán disfrutar de conferencias, talleres y actuaciones de música medieval en vivo, así como actividades de varitas mágicas, incienso y meditación.

Mercado esotérico, talleres y rituales en Parque Amate

Además, desde el inicio de la actividad hasta su cierre, se podrá visitar el mercado esotérico instalado en el lugar, en el que los visitantes podrán contemplar y adquirir toda clase de productos y artículos relacionados con la magia y el esoterismo.

En este mismo lugar también podrán disfrutar del servicio de ambigú a precios populares, asistir a los talleres sobre rituales y conferencias, y las actuaciones de zancudos medievales.

Talleres de magia, varitas mágicas e incienso consciente en Sevilla

En la zona de talleres, se celebrarán distintas actividades dedicadas a la magia recreativa. De ese modo, de 18.00 a 19.00 horas se producirá un taller de magia con Jail Card el Mago, a lo que seguirá de 19.00 a 20.00 horas uno de elaboración y simbolismo de las varitas mágicas con Martus Magic.

Tras esto, se llevará a cabo de 20.00 a 21.00 horas una actividad de incienso consciente de mano de Ahimsa.

Magia femenina, mentalismo y los misterios de San Juan

En la zona de conferencias, por su parte, se celebrará de 19.00 a 20.00 horas la intervención de Concha Porras sobre magia femenina y de 20.00 a 21.00 horas la visita de Jail Card el Mago con espectáculo de magia y mentalismo.

El gran momento de la noche llegará desde las 21.15 horas hasta las 22.30 horas con la intervención del periodista y divulgador especializado en leyendas y tradiciones populares Jesús Callejo, que hablará sobre folclore y misterios de San Juan.

Jesús Callejo, música medieval y concierto de cuencos cantores

Tal y como ha asegurado la organización, durante su visita, Callejo mostrará a los asistentes "toda su sabiduría sobre esta noche ancestral".

Asimismo, desde las 20.00 horas, la jornada estará amenizada con música medieval en vivo de la mano de Juan Eindhoven Crespo, mientras que de 22.30 a 23.30 horas se llevará a cabo un concierto de cuencos cantores para clausurar el evento por parte de Josman.

Así, finalizará una jornada repleta de actividades para todos los públicos que busca combinar divulgación, ocio y tradición para mostrar la cara más misteriosa de la emblemática fiesta de San Juan.