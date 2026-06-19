Sevilla amplia su oferta universitaria pública: estos son los nuevos grados y másteres para el curso 2026-2027

Derecho en una universidad o Finanzas y Contabilidad en otra. Miles de alumnos andaluces eligen estos días entre una amplia variedad de grados y másteres que ofertan las universidades públicas sevillanas. Con el objetivo de resultar más competitivas y dar respuestas a las inquietudes y necesidades de una sociedad avanza, los centros públicos presentan este año una oferta renovada con nuevas opciones.

En Sevilla tienen su sede tres universidades públicas distintas: la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía, especializada en másteres. Todas ellas presentan novedades en su oferta de cara al próximo curso académico, ya sea en másteres o grados universitarios, ampliando así las plazas para estudios universitarios públicos en la provincia de Sevilla.

Los plazos de inscripción de los grados en las universidades públicas andaluzas están a punto de terminar. El periodo ordinario comenzó el pasado 11 de junio y terminará el próximo lunes 22. A partir del 9 de julio hasta el día 14. Son muchos los chicos que estos días repasan unas y otras carreras para tratar de decantarse definitiva por una en la que comenzar a estudiar el próximo mes de septiembre.

Nuevas carreras universitarias en Sevilla

La Hispalense comenzará el curso ofertando 16.660 matrículas de alumnos de grado y máster. Entre sus principales novedades de cara al curso académico 2026-2027 está la incorporación de un nuevo Grado en Logopedia de la mano de la Universidad de Almería. Esta nueva carreras universitaria tendrá capacidad para 50 estudiantes en su primer curso y se impartirá en la Facultad de Psicología.

Hasta 3.698 plazas de nuevo ingreso oferta la UPO. De cara al curso escolar 2026-2027, la Olavide permitirá a sus alumnos matricularse en el nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y en el Doble Grado en Derecho y Finanzas, Contabilidad y Auditoría. Este último tendrá una oferta reducida para alumnos con el objetivo de realizar una modalidad dual en colaboración con distintas empresas.

El plazo de matriculación en los másteres de las universidades públicas andaluzas comenzó el pasado miércoles 17 de junio y se extenderá hasta el próximo viernes 26. En este periodo, aquellos alumnos que tengan un título universitario podrán aspirar a matricularse en la amplia oferta de másteres habilitantes de las distintas universidades sevillanas con el objetivo de entrar en el mercado laboral.

Nuevos másteres en Sevilla

En la US estrenarán dos nuevos másteres. El primero, en colaboración con la Universidad de Málaga, en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales, que ofertará un total de 15 plazas y comenzará en septiembre. Además, junto a la Universidad de Granada, ofrecerá 21 plazas en el Máster en Ciencia y Tecnología de Plasmas y Fusión y 30 plazas para el Máster en Estadística Avanzada y Ciencias de Datos.

La principal novedad en los másteres de la UPO de este año es la incorporación del nuevo Máster Universitario en Marketing y Gestión de Marcas de Moda. Tendrá una modalidad dual "aprender haciendo" y oferta ya plazas para un total de 25 alumnos. En los 43 másteres de distintas áreas de conocimiento que presenta esta universidad pública sevillana, habrá plazas para más de 1.400 alumnos de nuevo ingreso.

En la UNIA estrenan tres nuevos másteres oficiales en modalidad virtual. La Universidad Internacional de Andalucía oferta el Máster en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud, el Máster en Aprendizaje de Idiomas Mediante Tecnologías Inteligentes y el Máster en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos. Todos ellos cuentan con 60 créditos y comenzarán las clases en octubre.