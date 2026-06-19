La tercera fase de las obras en Pagés del Corro arrancará el 29 de junio: el tramo entre las calles Victoria y Evangelista se cortará al tráfico hasta octubre

Avanzan las obras de Pagés del Corro. La tercera fase de las actuaciones en esta arteria principal del barrio de Triana comenzará el 29 de junio con afecciones al tráfico entre las calles Victoria y Evangelista. Las restricciones se prolongarán hasta mediados del mes de octubre y convivirán con las ya existentes hace meses en la segunda fase de la obra, comprendida entre la Plaza Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria. Las actuaciones arrancaron a mediados de agosto de 2025 en el tramo más próximo a la avenida de República Argentina, que recientemente quedó culminado.

Esta nueva fase conllevará el cierre de las calles Evangelista y Victoria en su confluencia con Pagés del Corro, que quedarán en fondo de saco, con acceso restringido a residentes, servicios de carga y descarga y Lipasam. En el tramo comprendido entre San Jacinto y Evangelista regirá la misma restricción, con cuatro zonas de carga y descarga habilitadas específicamente en dicho tramo. Este último trazado, que se corresponde con la fase final, está previsto que entre en obras definitivamente a mediados del mes de agosto. El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, asegura que las fases restantes "serán más cortas que las dos anteriores".

La actuación en Pagés del Corro cuenta con una inversión total de 7.779.376 euros. Aunque está destinada principalmente de la renovación de las redes de saneamiento, los trabajos contemplan la instalación de una red de baldeo, la renovación del pavimento, la ejecución de acerados más anchos para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de accesibilidad, la redistribución de aparcamientos y alcorques y el incremento del arbolado con la plantación de 95 nuevos árboles.

¿Cómo será el acceso a garajes y estacionamientos de carga y descarga?

En lo que respecta a los itinerarios de acceso a garajes, los de las calles Gustavo Bacarisas y Génova no verán alterado su acceso, que se mantiene desde Génova. En Pagés del Corro, los garajes número 7, 8 y 10 tendrán el acceso anulado durante la ejecución de la Fase 2, mientras que la cochera número 12 lo tendrá anulado durante la Fase 3. Los garajes 13, 14, 15 y 16 podrán acceder desde San Jacinto en sentido Avenida República Argentina. El número 9, correspondiente a un taller mecánico, se coordinará con el avance de la obra. En Luca de Tena, el número 11 tiene el acceso anulado hasta mediados de junio.

Las zonas de carga y descarga existentes en Génova, 138 y 110, se desplazan hasta Pagés del Corro, 36 y 80, y se habilita una nueva en Pagés del Corro, 186. Desde Evangelista hasta San Jacinto, tendrán acceso desde Génova en sentido Avenida República Argentina. El resto de espacios de cargas y descargas de Génova continúan sin afección adicional respecto a la fase previa.

Reapertura del tramo más próximo a República Argentina

Después de 10 meses de obras en la calle Pagés del Corro, el tramo entre la avenida República de Argentina y la calle Farmacéutico Murillo Herrera reabrió a la circulación del tráfico el pasado lunes 8 de junio. Se trata de la primera fase de una transformación integral que se realizará en la calle entera y que tendrá una duración total de 72 semanas, lo que se traduce en año y medio de actuaciones en esta arteria principal del barrio de Triana.

Aún restan detalles por finiquitar para dar inauguración a esta zona de Pagés del Corro, pero los cambios realizados son apreciables: una ampliación significativa de los acerados, un nuevo asfaltado, la renovación de los pavimentos, una redistribución de los aparcamientos y la preparación de los terrenos para la implantación de 95 árboles.