La UFP pide al Ayuntamiento de Sevilla que otorgue la medalla de la ciudad a los agentes de la Policía Nacional

El Comité Provincial de Sevilla de la Unión Federal de Policía (U.F.P.) ha registrado formalmente ante el Ayuntamiento de Sevilla una solicitud para la concesión colectiva de la Medalla de la Ciudad de Sevilla a los hombres y mujeres de la Policía Nacional destinados en la capital hispalense. La iniciativa fue presentada el pasado 15 de junio con la intención de reconocer institucionalmente la trayectoria de servicio, compromiso, profesionalidad y dedicación demostrada durante décadas por la Policía Nacional en nuestra ciudad.

Tras la presentación formal ante la Alcaldía-Presidencia, la UFP Sevilla ha trasladado igualmente la iniciativa a los distintos grupos políticos con representación municipal —Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y VOX— con el objetivo de recabar el máximo consenso institucional posible en torno a una propuesta que la organización considera plenamente justa, razonable y merecida.

Desde UFP Sevilla se recuerda que Sevilla constituye uno de los principales referentes históricos, culturales, turísticos, religiosos e institucionales de España, acogiendo anualmente acontecimientos de extraordinaria relevancia y complejidad organizativa que requieren una permanente implicación policial. La Semana Santa, la Feria de Abril, los grandes eventos deportivos celebrados en el Estadio de La Cartuja, los procesos electorales, los congresos internacionales, las visitas institucionales de alto nivel, los conciertos multitudinarios, los festivales culturales y las campañas turísticas de máxima afluencia representan únicamente algunos ejemplos de la enorme carga operativa que asume de manera continuada la Policía Nacional en Sevilla.

Detrás de cada uno de estos acontecimientos existe una planificación previa, una coordinación permanente entre administraciones y un despliegue humano que permite garantizar la seguridad de millones de ciudadanos y visitantes, contribuyendo decisivamente al prestigio, estabilidad, convivencia y proyección internacional de nuestra ciudad.

La Unión Federal de Policía considera que el reconocimiento solicitado no responde a intereses corporativos ni partidistas, sino al convencimiento de que la ciudad de Sevilla debe reconocer de forma pública e institucional la extraordinaria labor desarrollada durante décadas por los hombres y mujeres de la Policía Nacional destinados en la capital.

La Policía Nacional ha sido protagonista silenciosa de algunos de los acontecimientos más importantes vividos por Sevilla durante las últimas décadas. Su presencia, esfuerzo y profesionalidad han permitido que millones de personas disfruten con seguridad de eventos que forman parte de la identidad colectiva de los sevillanos y de la imagen que Sevilla proyecta al mundo.

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Para la UFP Sevilla, el reconocimiento institucional a quienes dedican su vida al servicio de los demás constituye una obligación moral de cualquier sociedad agradecida con quienes garantizan diariamente sus derechos, libertades y seguridad. Por ello, la organización sindical continuará impulsando esta iniciativa en todos los ámbitos institucionales y sociales necesarios, convencida de que la concesión colectiva de la Medalla de la Ciudad de Sevilla a los hombres y mujeres de la Policía Nacional destinados en Sevilla supondría un acto de justicia, gratitud y reconocimiento plenamente coherente con la historia, la relevancia y el prestigio de nuestra ciudad.