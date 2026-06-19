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VÍDEO | La Policía Nacional detiene a 14 ultras más de Sevilla y Betis por la pelea en Nervión antes del primer derbi de la temporada

La Policía Nacional ha detenido a otros 14 ultras de Sevilla y Betis por la pelea que tuvieron en Nervión en los días previos al primer derbi de la temporada 2025/2026. Los agentes han procedido recientemente a la detención de los hooligans, a los que se acusa de delitos de riña tumultuaria, desórdenes públicos y lesiones. Más información