Una de cada dos viviendas en alquiler en el centro de Sevilla se destina ya al turismo: es el casco histórico más presionado de España

La presión del turismo sobre el alquiler en el centro de Sevilla es una evidencia que ahora el Banco de España ha traducido en datos. El organismo presidido por José Luis Escrivá ha publicado este miércoles en su página web el informe anual correspondiente a 2025, en el que dedica un capítulo específico a la vivienda, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta todo el territorio nacional por la falta de oferta y por la escalada de precios de los últimos años.

Según refleja el documento, el 44,9% del mercado de vivienda en alquiler en el centro de la capital hispalense está destinado al turismo, un porcentaje que supera, aunque por apenas tres décimas, a Málaga, segunda en el ranking. Otras grandes áreas urbanas como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca se encuentran alejadas de esta cifra, mientras que Las Palmas de Gran Canarias ocupa el tercer puesto del podio con casi el 27%.

"En términos agregados, las viviendas turísticas suponen una proporción pequeña del parque de viviendas (1,5 %), si bien su peso relativo alcanza cuotas en torno al 10 % en el conjunto del mercado del alquiler", destaca el órgano regulador, que advierte de que la relevancia relativa de las viviendas turísticas es especialmente intensa en determinadas áreas urbanas de las islas y de la costa mediterránea.

Especial incidencia en el centro de la ciudad

"Dentro de estas áreas urbanas, estas viviendas se concentran en barrios donde presentan unas cuotas muy significativas en relación con el mercado del alquiler. Estos fenómenos se observan, por ejemplo, en los centros históricos de Málaga y Sevilla, y son también significativos en ciudades como Barcelona y Madrid, donde el dato de viviendas turísticas a nivel agregado del área urbana sugeriría una escasa penetración de esta actividad", subraya el informe.

En el global del área urbana de Sevilla, la presión sobre el alquiler de este tipo de viviendas es del 12,1%, lo que demuestra que la oferta de pisos destinados al turismo se concentra principalmente en el casco histórico de la capital hispalense. Málaga es en cualquier caso la que más proporción soporta en España a nivel general, ya que se sitúa en casi el 29% en toda su área urbana, no solo en el centro.

Más del 31% de la renta destinada al alquiler

Todo ello en un contexto en el que Sevilla concentra una de las mayores proporciones de hogares "en sobreesfuerzo por el pago del alquiler", un dato que se desprende del mismo informe. Según el Banco de España, los hogares de la ciudad hispalense que viven de alquiler destinan el 31,3% de su renta neta media al pago del arrendamiento, un porcentaje superior a la media de España (26,7%) y que se sitúa por encima de los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo (30% de la renta neta).

En este sentido, cerca del 47% de los hogares sevillanos que no son propietarios de su vivienda habitual se encontraban en 2024 en situaciones de sobreesfuerzo o vulnerabilidad, al destinar más del 30% de su renta al pago del alquiler. "Así, Sevilla se encuentra entre las grandes ciudades con mayor proporción de hogares en esta situación, significativamente por encima de la media de España (32,5%)", destacan desde el organismo, al tiempo que añade que "esta elevada proporción se explica, en parte, por una mayor desigualdad en los niveles de renta de los hogares en comparación con otras grandes áreas urbanas".

Grandes obstáculos para los jóvenes que quieran emanciparse

En el caso de los jóvenes no emancipados, abunda el documento, el acceso a la vivienda presenta "especiales dificultades". Aquellos que desearan emanciparse en viviendas de alquiler debían destinar en 2024 el 44,5% de su renta neta media al pago del arrendamiento, superando ampliamente los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo y situándose por encima de la media nacional (36,3%).

En cuanto a la compra, los hogares de Sevilla que no residen en viviendas de su propiedad debían destinar 7,2 años de su renta neta para adquirir su primera residencia (datos 2024), lo que implica que el esfuerzo está por encima de la media de España (6,8 años).

Por su parte, los hogares jóvenes que desearan emanciparse debían destinar 8,8 años de su renta neta media para adquirir su primera vivienda (datos 2024). La media de España es de 8,3 años.