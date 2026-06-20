Nuevo proyecto de apartamentos turísticos en un edificio junto al Alcázar: incluye piscina a pocos metros de la Puerta del León

La proliferación de edificios enteros destinados a apartamentos turísticos en el casco histórico de Sevilla va a más. No en vano, la ciudad cuenta ya con 400 edificios enteros para visitantes, casi el doble que en 2023.

La normativa para pisos turísticos adoptada por el Ayuntamiento ha contenido el número de viviendas (esto es, las que se encuentran dentro de edificios donde hay vecinos locales) destinadas a este fin, mientras que los apartamentos -con regulación autonómica- han crecido en tres años.

De la calle Feria al Alcázar

Entre los últimos conocidos, el antiguo edificio de Telefónica de la calle Feria, al norte del centro de la ciudad, que se convertirá en un complejo con 68 apartamentos turísticos.

En este contexto de expansión de este modelo, la Comisión Provincial de Patrimonio ha frenado, al menos por ahora, un proyecto que destaca porque se encuentra a pocos pasos de la puerta del León del Real Alcázar. En concreto, el edificio que quiere convertirse y cambiar de uso -de residencial a turístico- se ubica en la número 3 de Miguel de Mañara, a escasos 20 metros de la muralla que perimetra el conjunto palaciego y a 30 de la emblemática Puerta del León.

El inmueble de referencia se encuentra incluido dentro del BIC Conjunto Histórico de Sevilla, concretamente en el Sector 6. Real Alcázar, "que aún no cuenta con planeamiento de protección aprobado definitivamente". Además, la parcela está afectada por el trazado hipotético del BIC “Muralla Histórica”, que fue protegida por el Decreto de 22 de abril de 1949 y posee consideración de Bien de Interés Cultural.

Solicitan piscina y ascensor en el edificio

Fue el pasado mes de marzo cuando Patrimonio solicitó a los promotores de este proyecto un reformado del mismo, "a ser posible en un documento refundido que incluya la totalidad de la propuesta", en el que se tengan en cuenta distintas consideraciones.

Entre ellas, asegura que ubicación del ascensor previsto en el proyecto "queda supeditada a los resultados de la actividad arqueológica". "Previamente a la ejecución de la propuesta, en los muros que se ven afectados por la instalación del ascensor, deberá llevarse a cabo un análisis arqueológico de estructuras emergente", abunda.

Además, recoge la necesidad de realizar "un estudio más detallado de los elementos arquitectónicos principales del edificio, como forjados, muros, cubiertas" y de indicarse "con mayor grado de detalle" los tratamientos propuestos en las dos fachadas.

El complejo también incluye una piscina. En este sentido, el organismo asegura que su posición "estará supeditada al estudio de forjados al que se ha aludido, debiéndose justificar la eliminación del tramo correspondiente para su instalación, así como definirse, el sistema estructural que sería necesario, en relación con el edificio, garantizándose que no suponen un perjuicio para los valores patrimoniales del mismo".

Otras intervenciones relacionadas con la ventilación en las cubiertas o la definición de las instalaciones del edificio, especialmente de la climatización, son otros de los cuestionamientos que hace Patrimonio.

Cambio de uso del inmueble

En cuanto al cambio de uso de residencial a turístico, Patrimonio apunta que "se ha valorado este caso en particular y su afección directa a los BIC indicados, sin entrar a considerar el perjuicio que se puede estar ocasionando a los valores del BIC “Conjunto Histórico de Sevilla” con la profusión de cambios de uso de residencial (o aquellos relacionados con este) a turístico".

Por ello indica que, para una mejor valoración de este cambio de modelo turístico y su afección al Conjunto Histórico de Sevilla, "sería necesario un análisis y planificación integral de estos procesos, desde un desarrollo sostenible que sea respetuoso con los valores patrimoniales de la ciudad histórica".