El Banco de España señala a Sevilla por construir solo una de cada cuatro viviendas previstas: asegura que tiene capacidad para levantar 163.000

La vivienda es la mayor preocupación entre los españoles, según se desprende del último barómetro del CIS. Cuatro de cada diez encuestados la señalan como uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país. El acceso a ella se ha convertido en toda una odisea, teniendo en cuenta el desequilibrio entre la oferta y la demanda, la escalada de precios y la entrada en el mercado de los alojamientos destinados al turismo, lo que ha reducido las posibilidades tanto para compradores como para arrendatarios.

En este contexto, Sevilla y su área de influencia tiene deberes que hacer. Según destaca el informe anual que ha publicado el Banco de España, el área urbana hispalense solo ha ejecutado un 28% de las viviendas previstas de acuerdo con el Sistema de Información Urbana (SIU) de 2025, esto es, algo más de una de cada cuatro de las proyectadas tanto por la iniciativa privada como por parte de las administraciones públicas.

Según el documento, su capacidad es de levantar 163.000 en la capital y toda su área de influencia (donde entrarían otros municipios que tienen grandes desarrollos urbanísticos en marcha o en perspectiva, como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra o La Rinconada). Esto supondría el 27% de sus hogares.

Un incremento "nulo o muy limitado" en las seis grandes ciudades españolas

"Durante la última década, la oferta residencial ha respondido de forma insuficiente al crecimiento de la demanda. En las seis grandes ciudades de España, el incremento en el número previsto de viviendas en sus áreas en desarrollo ha sido nulo o muy limitado entre 2019 y 2025", ha destacado.

"La rigidez de la oferta de vivienda nueva obedece a factores estructurales y coyunturales que limitan la producción de viviendas, como la escasez de suelo edificable, la lentitud en la ejecución de viviendas, los problemas en la gestión de la planificación urbanística, la disminución de la productividad o la falta de mano de obra, entre otras", señalan desde el regulador.

En desventaja respecto a Zaragoza

El caso de Sevilla es especialmente llamativo. Según señala el Banco de España, los escasos desarrollos de suelo disponible para la edificación se combinan, en buena parte de las áreas urbanas, con "una lenta gestión del proceso de planificación urbanística, que da como resultado una baja ejecución de las viviendas previstas en los planes urbanísticos". Por ejemplo, destaca el documento, y de acuerdo con el SIU de 2025, la ejecución de viviendas previstas se sitúa en el 28% en Sevilla, el 35% en Madrid y Málaga o el 46,6% en Zaragoza.

Especialmente significativo es este último caso. Hay que recordar que Sevilla se disputa en los últimos años con la capital de Aragón la cuarta posición en el ranking de población nacional. El ritmo de ejecución de viviendas más alto en Zaragoza facilitaría que acogiera a más residentes y, por tanto, vencer a la capital hispalense en esta carrera.

Déficit en toda España

Dentro de su informe, el Banco de España subraya que, en 2025, en el país se mantiene la fortaleza de la creación neta de hogares, algo que contrasta con la reducción del 9% en el incremento bruto del parque de viviendas (92.000 nuevas viviendas terminadas en 2025). "De ese modo, se amplía el déficit acumulado de viviendas, que alcanza unas 750.000 unidades entre 2021 y 2025", subraya.

En este contexto, asegura que las grandes ciudades españolas disponen de significativas reservas de suelo urbanizable, si bien este suelo requiere de complejos procesos urbanísticos para su edificación.

Capacidad para construir 160.000 viviendas

"Existe una elevada heterogeneidad territorial en la disponibilidad relativa de suelo que puede destinarse a la edificación, en los tiempos esperados, para los desarrollos del suelo urbanizable y en las viviendas potenciales que podrían ejecutarse en dicho suelo de acuerdo con los planes urbanísticos", añade.

Por ejemplo, subraya, en el área urbana de Barcelona, de acuerdo con el SIU, estas viviendas sumarían alrededor de 120.000 (5,9 % de sus actuales hogares residentes), frente a 550.000 viviendas en Madrid (19% de sus hogares) o 163.000 viviendas en Sevilla (27 % de sus hogares).