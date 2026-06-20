Charlotte de Witte convierte este sábado la Plaza de España en el epicentro mundial del techno

La Plaza de España de Sevilla cambia esta noche el pulso del festival por el golpe directo de la electrónica. Icónica Santalucía Sevilla Fest vive este sábado 20 de junio una de las citas más potentes de su programación con Charlotte de Witte como gran protagonista de una velada dedicada al techno y al electro contemporáneo.

La artista belga, una de las figuras más influyentes de la escena electrónica internacional, encabeza un cartel en el que también estarán Andres Campo, Anthony Rother, Gonçalo, Raúl Pacheco y Dhuna. La apertura de puertas será a las 18:30 horas, momento en el que comenzará también la sesión de Raúl Pacheco. Después llegarán Anthony Rother, a las 20:00 horas; Andres Campo, a las 21:30 horas; Charlotte de Witte, a las 23:30 horas; y el cierre de Gonçalo b2b Dhuna, previsto a la 01:30 horas.

La noche tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes citas electrónicas del verano en Sevilla. Charlotte de Witte llega a Icónica Santalucía Sevilla Fest con más de una década de recorrido al frente del techno mundial y con una propuesta marcada por la intensidad, el sonido hipnótico y una identidad muy reconocible. Su carrera la ha llevado a algunos de los escenarios más relevantes del planeta, como Tomorrowland, Coachella, Lollapalooza, Ultra Miami o la Sphere de Las Vegas.

De Tomorrowland a la Plaza de España

Convertida en icono global de la electrónica contemporánea, la DJ belga aterriza en la Plaza de España tras ampliar en 2025 los límites de su trayectoria con la publicación de su primer álbum de larga duración. Antes, ya había firmado más de 25 EPs y varios hitos dentro de la escena, entre ellos ser la primera mujer y la primera DJ de techno en cerrar el escenario principal de Tomorrowland. Además, a través de KNTXT, su sello y plataforma creativa, impulsa nuevos talentos y proyectos vinculados a la electrónica internacional.

Junto a ella, la noche contará con Andres Campo, uno de los nombres más sólidos del techno español. Residente desde 2012 en Florida135, el artista aragonés ha hecho de la energía y la conexión con la pista sus principales señas de identidad. Su carrera lo ha llevado a clubes y festivales como Tomorrowland, Awakenings, Resistance, Monegros, Sónar o Printworks, además de publicar en sellos como Drumcode, Filth On Acid o 240KM/H.

El cartel suma también a Anthony Rother, figura clave de la electrónica alemana y referencia del electro contemporáneo. Su sonido futurista, oscuro e hipnótico lo ha convertido en un nombre de culto para varias generaciones de artistas y aficionados. A su lado estará Gonçalo, representante de la escena portuguesa actual, con sesiones construidas desde la intensidad rítmica y la conexión con el público.

La programación de esta noche se completa con Raúl Pacheco, DJ y selector extremeño vinculado a la cultura club y a la escena electrónica española, y con Dhuna, una de las artistas en ascenso dentro de la nueva electrónica nacional, con una propuesta que combina contundencia, sensibilidad melódica y una marcada identidad sonora.