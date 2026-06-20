David Bisbal, Astorga, Antoñito Molina... Desfile de artistas en el tercer concierto de Manuel Carrasco en Sevilla

La residencia que Manuel Carrasco está llevando a cabo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla no para de dejar momentos inolvidables para los fans del artista de Isla Cristina. Además del lleno absoluto para las cuatro citas previstas en la capital hispalense, el cantante ha decidido dejar huella y recuerdos imborrables en cada una de sus citas antes del parón que lo dejará sin pisar escenarios españoles hasta 2028.

En el tercer capítulo de esta serie de cuatro conciertos, Corazón Salvaje, se esperaba algo especial, ya que se preveía que reprodujera la exitosa gira de Corazón y Flecha. Para esta cita se pronosticaba un concierto muy festivo y romántico, como la gira que llenó estadios en su momento, donde el amor se convirtiera en el epicentro de la temática. Justo ese álbum es el que recopila más sabor latino y los éxitos más recientes de Manuel Carrasco.

Por lo tanto, muchos auguraban una noche de himnos y temas que han encumbrado a Manuel Carrasco en los últimos años a la posición de artista de masas en el que se ha convertido. Además, existía el anhelo de que sobre el escenario se subieran artistas invitados que ya han colaborado con el de Isla Cristina, como ya había ocurrido en los dos conciertos anteriores. Si embargo, la realidad superó a la expectativa, ya que no fueron pocos los rostros conocidos que acompañaron a Manuel Carrasco en este penúltimo concierto sevillano.

Al escenario de Salvaje desde la raíz se subieron este viernes Raule, Astorga, Antoñito Molina, el grupo zaragozano Amaral y David Bisbal. Sin lugar a dudas, el momento más icónico de la noche lo protagonizaron Bisbal y Carrasco, quizás los dos artistas que emergieron de la academia de Operación Triunfo cuyas carreras han tenido una proyección más fructífera. El onubense y el almeriense, ambos hijos predilectos de Andalucía, cantaron juntos La reina del baile, dejando un momento para la historia, no sólo en el pop hecho en Andalucía, sino en la música española.

Está claro que Manuel Carrasco quiere dejar huella con Salvaje desde la raíz y despedirse por todo lo alto de Sevilla antes de continuar con su gira española en Madrid. Aún queda por celebrarse una cita, un último concierto esta noche, para la cual los fans esperan lo mejor del artista de Isla Cristina. ¿Quiénes serán los artistas invitados de esta noche?