Varanos, caimanes, ranas y una iguana albina: desarticulada en Sevilla una red dedicada al tráfico ilegal de especies exóticas protegidas

La Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas protegidas. La operación, desarrollada por el Seprona bajo el nombre de ZMIJA, se ha saldado con dos personas detenidas y otras ocho investigadas por su supuesta implicación en delitos contra la flora y la fauna, contrabando de especies exóticas, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó a finales de 2025, después de que los agentes interceptaran en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla una maleta en un vuelo entre Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. En su interior localizaron varios animales protegidos por el convenio CITES que carecían de la documentación exigida para su transporte.

A partir de esa intervención, la Guardia Civil pudo determinar que el envío tenía como destino Las Palmas de Gran Canaria y que su origen estaba en la provincia de Sevilla. Los investigadores establecieron entonces dispositivos de vigilancia sobre los principales sospechosos y avanzaron en la identificación de una estructura organizada, con reparto de funciones y distintos niveles de responsabilidad.

Animales intervenidos por la Guardia Civil en Sevilla / Guardia Civil

Según la Guardia Civil, el grupo contaba además con la colaboración de personal vinculado a empresas de paquetería no autorizadas para el transporte de animales vivos. Estas personas, presuntamente, conocían el contenido de los paquetes y habrían facilitado los envíos mediante trato de favor y documentación falsificada.

Cinco registros en viviendas y tres naves industriales

Una vez recopilados los indicios, el Seprona llevó a cabo la fase de explotación de la operación con cinco registros en inmuebles y otros tres en naves industriales, todos ellos en la provincia de Sevilla.

Durante estas actuaciones, los agentes localizaron un total de 256 especímenes protegidos, entre ellos varanos de la sabana, ranas arbóreas de ojos rojos, caimanes de anteojos y una iguana albina. Todos ellos son animales incluidos en el ámbito de protección del convenio CITES.

En los registros también fueron hallados 61 perros y 28 gatos, que, según la Guardia Civil, estarían destinados presuntamente a la cría y posterior venta de forma ilícita, al no contar los responsables del criadero con la autorización necesaria para esta actividad.

Animales hallados en uno de los registros de la Guardia Civil en Sevilla / Guardia Civil

Además, en uno de los domicilios registrados, los agentes intervinieron 56.965 euros en efectivo, repartidos por distintas estancias de la vivienda. La Guardia Civil sospecha que este dinero procedería de los beneficios obtenidos mediante el tráfico de especies.

Los principales responsables, a disposición judicial

La operación ha concluido con la puesta a disposición de la autoridad judicial de los dos principales responsables de la organización, que han sido detenidos. Otras ocho personas han quedado investigadas por su presunta participación en los hechos.

Dinero en efectivo hallado en uno de los registros efectuados por la Guardia Civil en Sevilla / Guardia Civil

La Guardia Civil enmarca esta actuación dentro de los planes específicos de protección de especies de fauna y flora silvestre amparadas por el convenio CITES, un acuerdo internacional entre gobiernos que entró en vigor en 1975 y que busca garantizar que el comercio y transporte internacional de especies amenazadas no ponga en riesgo su supervivencia.

El Instituto Armado recuerda que la creciente demanda de animales exóticos favorece tanto la expoliación del medio natural como la cría ilegal sin control. Estas prácticas, advierte, suponen un grave riesgo para la conservación de especies amenazadas y contribuyen a la destrucción de la vida salvaje en numerosos países.