La Plazuela y Califato ¾ llevan la nueva vanguardia andaluza a Icónica Santalucía Sevilla Fest

La Plaza de España de Sevilla volverá a convertirse este domingo, 21 de junio, en uno de los grandes escenarios de la música en directo con una cita especialmente vinculada al talento andaluz. Icónica Santalucía Sevilla Fest reúne en una misma noche a La Plazuela y Califato ¾, dos de los proyectos que mejor representan la renovación sonora del Sur y su capacidad para mezclar raíz, electrónica, flamenco y ritmos urbanos sin perder identidad propia.

La apertura de puertas está prevista a las 19.30 horas. El primer turno sobre el escenario será para Califato ¾, que actuará a las 20.30 horas, mientras que La Plazuela tomará el relevo a las 22.30 horas. Las entradas continúan a la venta a través de la web oficial del festival, www.iconicafest.com.

La noche se presenta como una de las propuestas más singulares de la edición 2026 de Icónica Santalucía Sevilla Fest. No sólo por el cartel doble, sino por el significado de reunir en un entorno como la Plaza de España a dos formaciones que han sabido conectar con una nueva generación de público desde una mirada contemporánea a la cultura andaluza.

La Plazuela, electrónica de barrio y raíz granadina

Formada por Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín, La Plazuela se ha consolidado en muy poco tiempo como una de las bandas más reconocibles del panorama estatal. Su música parte de la cultura andaluza, especialmente de la granadina, pero se abre a sonidos como el funk, el house o la electrónica, con una puesta en escena pensada para el directo.

Su álbum Roneo Funk Club, publicado en 2023, marcó un punto de inflexión en su trayectoria y los situó en el centro de la nueva escena musical. Canciones como Llévame o Tictac han terminado de reforzar una propuesta que combina frescura, identidad y un lenguaje propio, capaz de moverse entre la fiesta, el flamenco y la pista de baile.

La Plazuela representa una manera distinta de mirar al Sur: sin nostalgia, con orgullo de barrio y con una estética contemporánea que ha conectado de lleno con el público joven.

Califato ¾, tradición y futuro en un mismo directo

La otra gran protagonista de la noche será Califato ¾, colectivo andaluz nacido en 2018 entre Sevilla y Málaga y convertido ya en una referencia de la experimentación musical hecha desde Andalucía. Su propuesta cruza flamenco, funk, breaks, footwork, hip hop, dub y electrónica para construir un universo sonoro propio, reconocible y profundamente ligado a la cultura popular andaluza.

El nombre del grupo hace referencia al compás ternario presente en muchos palos flamencos, una declaración de intenciones para una formación que trabaja desde la raíz, pero siempre con la mirada puesta en el futuro.

En 2024, Califato ¾ publicó ÊCCLABÔ DE LIBERTÁ, un disco de 14 temas en el que volvió a demostrar su capacidad para romper fronteras musicales. Entre sus canciones más destacadas figuran ÇEGAORÂ y XANCLA LEVANTÁ, piezas que resumen bien esa mezcla de tradición, contundencia y vanguardia que define al grupo.

El concierto de este domingo tendrá además un carácter especial: Icónica Santalucía Sevilla Fest será el único escenario de Andalucía en el que Califato ¾ presentará su nuevo directo en 2026, lo que convierte la cita en una oportunidad muy señalada para sus seguidores.

Una noche andaluza hasta el cierre

Tras los conciertos, la programación continuará con Marsal Ventura dentro de las Endesa Music Session. El DJ y productor español llevará a la Plaza de España su concepto de Techno Flamenco, una propuesta que fusiona elementos del flamenco con la electrónica techno y que mantiene el pulso festivo de la noche hasta el final.

Pero este domingo, la Plaza de España mirará especialmente al Sur. Y lo hará con dos nombres que han demostrado que la música andaluza no sólo conserva su raíz, sino que también puede sonar a futuro.