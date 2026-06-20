MERCADILLO
Ropa, artesanía y decoración: esto es todo lo que habrá en el mercadillo nocturno de arte y diseño que se celebra este sábado en este conocido barrio de Sevilla
Esta iniciativa busca mostrar la creatividad y el talento local de los artesanos, así como ofrecer productos únicos hechos a mano a los compradores
Un rastro nocturno en el que comprar ropa de diseñador, artesanía, complementos, decoración y toda clase de artículos únicos y singulares a precios bajos. Esto es lo que ofrece el Mercado Nocturno de Arte y Diseño de Los Bermejales, que llevará a este conocido barrio sevillano decenas de puestos con las mejores creaciones de los artistas locales.
Una cita que se llevará a cabo este sábado de 20.00 a 00.00 horas en la parte alta del Bulevar avenida Alemania, donde los visitantes podrán contemplar y adquirir diversidad de artículos hechos a mano imposibles de encontrar en cualquier otro establecimiento o lugar.
Creatividad local, artesanía y moda en este mercadillo de Sevilla
Además, la iniciativa busca disfrutar y mostrar la creatividad y el talento de los artistas locales, así como descubrir propuestas únicas de artesanía, moda, diseño y complementos.
De forma tradicional, el Mercado de Arte y Diseño de Los Bermejales se ha celebrado el primer y tercer domingo de cada mes en horario de mañana en los bulevares de la avenida de Alemania y de Finlandia, respectivamente.
Una edición nocturna para evitar las horas de más calor
Sin embargo, en esta ocasión, este rastro de artesanía se llevará a cabo en una versión nocturna que evitará las horas de mayor calor en la ciudad y que llenará la avenida Alemania de arte y diseño este sábado noche.
En este rastro, los usuarios podrán conocer de primera mano el trabajo de los artesanos de la zona, además de adquirir productos hechos a mano, como prendas de ropa o accesorios de diseñadores y creadores locales.
Decoración, antigüedades y objetos únicos en avenida Alemania
A esto se suman los objetos de decoración y piezas artesanas elaboradas por los propios artesanos de forma completamente manual.
Y para los amantes de las antigüedades y objetos de coleccionismo, entre la oferta de este mercadillo también se encontrarán objetos, obras de arte, mobiliario y demás artículos de segunda mano.
Todo ello se podrá adquirir este sábado en el mercadillo nocturno, instalado en la avenida Alemania, desde las 20.00 horas hasta las 00.00 horas.
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