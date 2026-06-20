La restauración de José de León del monumento de la Inmaculada Concepción: así recupera Sevilla la escultura de la Plaza del Triunfo
El emblemático monumento fue objeto de una intervención integral en 2009 aunque desde entonces se ha deteriorado especialmente por los efectos de los temporales
El monumento de la Inmaculada Concepción, ubicado en la Plaza del Triunfo, una de las zonas patrimoniales más emblemáticas de la ciudad, está en pleno proceso de restauración. La actuación coordinada por José de León comenzó el pasado 11 de junio y se prolongará hasta el día 29 dentro del plan diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla.
El monumento, inaugurado en 1918, fue objeto de una restauración integral en 2009 y, desde entonces, ha recibido distintas intervenciones puntuales de conservación en su base para corregir daños ocasionados por actos vandálicos y determinadas patologías derivadas del comportamiento de los materiales frente a las condiciones climáticas, así como el tren de borrascas que padeció la ciudad el pasado invierno. No obstante, las intensas y persistentes lluvias registradas entre 2025 y 2026 han provocado un deterioro más acusado en algunas zonas superiores del conjunto escultórico, haciendo necesaria una nueva intervención preventiva que garantice su adecuada conservación.
Los trabajos están desarrollándose con tratamientos biocidas, limpiezas mecánicas y químicas de superficie, labores de consolidación de materiales y la aplicación de sistemas de protección final. Todas las actuaciones se están desarrollando siguiendo criterios de mínima intervención y conservación preventiva, tomando como referencia los estudios petrofísicos y ensayos realizados por la Universidad de Sevilla durante la restauración de 2009, así como los productos empleados en aquella actuación.
Recuperación de elementos
Los trabajos están permitiendo recuperar elementos originales como parte del pan de oro que remarcaba los textos de la base de la imagen de la Inmaculada, así como las pinturas de los textos de las placas conmemorativas de la peana de todo el monumento.
“Esta intervención responde al firme compromiso del Gobierno municipal con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y artístico de Sevilla, un legado que forma parte de nuestra identidad colectiva y del paisaje urbano que disfrutan cada día sevillanos y visitantes”, resumió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz tras visitar las actuaciones.
Esta actuación forma parte del contrato municipal de conservación de monumentos de carácter mueble existentes en la vía pública, que incluye esculturas, fuentes ornamentales, placas conmemorativas y retablos distribuidos por toda la ciudad. Dentro de este programa, el Ayuntamiento ha intervenido recientemente en otros conjuntos monumentales de relevancia, como el dedicado al héroe militar sevillano Luis Daoiz, en la plaza de la Gavidia, o el monumento al pintor Diego Velázquez, en la plaza del Duque.
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