Último día del Pabellón de la Navegación de Sevilla: Legado Expo convoca una protesta contra su cierre

La zona de exposiciones y los espacios destinados a actividades científicas y divulgativas del Pabellón de la Navegación de Sevilla cierran sus puertas este domingo día 21 de junio tras más de 14 años. La Junta de Andalucía ha decidido no renovar el contrato de gestión que tiene con la empresa navarra Sedena para abrir un estudio económico y técnico en torno a un posible cambio de modelo o de gestión. Sobre la mesa hay opciones como trasladar el contenido expositivo a otro espacio de la ciudad y plantear una concesión administrativa que dé otro uso al recinto diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra para la Exposición Universal de 1992. La medida en cualquier caso no afecta a otros usos dentro del edificio como la escuela de hostelería.

Ante esta situación, la asociación Legado Expo, con una amplia trayectoria en defensa del patrimonio de la Exposición Universal de 1992 ha convocado una concentración a las puertas del recinto para reivindicar que continúe abierto. "En defensa del patrimonio cultural, para no perder un recurso educativo para escolares y familias, por la transparencia en el futuro de la exposición", recoge el mensaje difundido en redes sociales por la entidad que desde que se hizo público. La concentración será a las 11.30 horas en la puerta del edificio.

Cambio de modelo

"Se va a analizar la viabilidad futura del museo bien mediante su actualización (dado que los materiales audiovisuales tienen más de 14 años) bien mediante su traslado a otro lugar para darle otro destino al Pabellón", confirman desde la Junta de Andalucía. Para este estudio se ha aprovechado el verano por la finalización del contrato en vigor y por las vacaciones escolares dado que los centros educativos han sido la principal fuente de visitas durante los últimos años.

La decisión de la Junta de Andalucía se sostiene sobre dos datos. El primero es el número de visitas. Durante 2025 sólo se sumaron 24.000, la mayoría de ellos estudiantes. La cifra es sensiblemente inferior a la que alcanza el espacio expositivo más cercano, el Caixaforum, situado a sólo unos metros y de titularidad y gestión privada. En segundo lugar, el coste económico: cada año el pabellón supone un déficit de 1,2 millones de euros para la Administración autonómica. A esto se añade los planes de la Junta de Andalucía para recuperar como espacio expositivo el Pabellón del Siglo XV