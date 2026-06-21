Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesCambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estaciónAndalucía roza los 42 grados antes de la ola de calor: estos son los municipios más calurosos este sábado, según la AemetLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl cocinero gaditano Ángel León sentencia sobre el mejor pescaíto frito: "Ni pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 gramos de harina de trigo"De auxiliar administrativo a celador: estas son las oposiciones con plazas en Andalucía más fáciles de aprobar y sus salariosEl protocolo del Sevilla ante la condena de Rafa Mir: las razones legales que blindan su contrato por ahoraÚltimo día del Pabellón de la Navegación de Sevilla: Legado Expo convoca una protesta contra su cierreLa Guardia Civil busca pruebas en la vivienda de Gerena donde un padre mató a su hija
instagramlinkedin

TAPAS

Comida casera y bebida por menos de 6 euros: así es la Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal de este pueblo de Sevilla que ya se puede hacer

Un total de 21 bares y restaurantes participan en esta actividad gastronómica que busca poner en valor el producto estrella de la campiña sevillana

Comida casera y bebida por menos de 6 euros: así es la Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal de este pueblo de Sevilla que ya se puede realizar

Comida casera y bebida por menos de 6 euros: así es la Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal de este pueblo de Sevilla que ya se puede realizar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un total de 21 bares y restaurantes del municipio hispalense de Utrera servirán sus mejores cocinados y platos caseros con bebida por menos de 6 euros en su Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal Utrerana, que se puso en marcha este pasado jueves y se extenderá hasta el próximo 5 de julio.

Pero sus propuestas gastronómicas no serán tradicionales ni corrientes, sino que tendrán que ir acompañadas por un aliño propio creado para la ocasión con aceituna gordal de Utrera, uno de los productos estrella de la campiña sevillana que ha marcado el desarrollo económico del municipio y se ha convertido en uno de los sabores más reconocidos de la localidad.

Aceituna gordal, tapeo y tradición hostelera en Utrera

De ese modo, esta iniciativa no solo busca llenar de vida y gastronomía este rincón sevillano, sino también rendir homenaje a este producto que forma parte inherente de la historia e identidad de Utrera a través de una iniciativa que aúna tradición olivarera, talento hostelero y tapeo.

En esta ruta de la tapa, serán 21 los bares y restaurantes que ofrecerán sus mejores tapas creadas para la ocasión con este aliño de aceituna gordal, disponibles con bebida por un precio máximo de 6 euros.

Mini burger, croquetas, wagyu y tapas participantes

Entre la amplia variedad de tapas que han preparado los establecimientos participantes para la ocasión se encuentran desde alternativas tradicionales a más innovadoras, como la mini burger de rubia gallega, las croquetas de puchero de almadraba, el carpaccio de wagyu, la bola de marisco a la crema de gambas, la crepe de carrillada o la lengua de atún, entre otros.

Los 21 establecimientos que participarán en esta ruta con sus mejores tapas son Asador El Granaino, Casa Diego, La Chana, Goze Garito Gourmet, Zezeo Neotaberna, Tiento, Casa Tagua, Berrinche, Onuba, La Mulata, La Caleta del Lebri, Wateke, Bigote, Bambara, Siddharta, Bar La Reja, Anca' Pepe, La Brasa, Luma, El Patio de Casa y Casa Pedro.

Tapaporte, votaciones y premios para los clientes

Durante esta actividad, los usuarios no solo podrán degustar los mejores sabores de la zona, sino que también podrán elegir los bares ganadores de la competición y optar a distintos premios al completar su tapaporte.

Para ello, los clientes deberán obtener una pegatina identificativa en cada uno de los establecimientos a los que acudan para acreditar su paso por la ruta, hasta conseguir, al menos, los sellos de ocho negocios diferentes.

Mejor tapa y mejor aliño de aceituna gordal de Utrera

Quienes consigan acumular un mínimo de ocho pegatinas y entreguen su tapaporte antes del 7 de julio en cualquiera de los establecimientos participantes, podrán votar por la mejor tapa y el mejor aliño de la ruta.

Una votación popular que decidirá los premios a Mejor Tapa de la Ruta, Segunda Mejor Tapa, Tercera Mejor Tapa, Mejor Aliño de Aceituna Gordal de Utrera y Segundo Mejor Aliño.

Sorteos, cheques regalo y listado de bares participantes

Además, los usuarios que completen su tapaporte entrarán en el sorteo de diferentes premios, como una noche para dos personas en el Hotel Palacio San Fernando, cinco cheques regalo de 50 euros para consumir en comercios adheridos a la asociación de Empresarios y Comerciantes de Utrera Asociados (ECUA) y una visita guiada por la ciudad organizada por La Strada di Miguel.

Tal y como ha explicado el Ayuntamiento de Utrera, tanto las personas ganadoras de los sorteos como los establecimientos premiados se darán a conocer el 10 de julio mediante un acto público que será difundido "a través de los canales oficiales".

Listado completo de bares participantes en la Ruta de la Tapa y sus platos

Aquí puedes comprobar el listado completo de los bares y restaurantes participantes y la especialidad que cada uno de ellos presentará a esta Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal Utrerana.

Noticias relacionadas y más

  • Asador El Granaino: Mini surtido de croquetas caseras.
  • Casa Diego: El Toro y la Luna.
  • La Chana: Lingote de gofre.
  • Goze Garito Gourmet: Dumplings Marismeños.
  • Zezeo Neotaberna: Mini burger de rubia gallega.
  • Tiento: Bocados de cazuela.
  • Casa Tagua: Twister de langostino.
  • Berrinche: Croqueta y puchero de almadraba.
  • Onuba: Cerdo asado.
  • La Mulata: Carpaccio de wagyu y maridaje.
  • La Caleta del Lebri: Squishy Loko.
  • Wateke: Bikini de carrillada.
  • Bigote: Brioche de pulpo a la brasa.
  • Bambara: Lengua de atún.
  • Siddharta: Crepe de mostachón.
  • Bar La Reja: Tosta de presa ibérica.
  • Anca’ Pepe: Chipirón relleno.
  • La Brasa: Bola de marisco a la crema de gambas.
  • Luma: Crepe de carrillada.
  • El Patio de Casa: Bombitas del Patio.
  • Casa Pedro: Carrillada al PX sobre gofre de patata.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
  2. La línea 27 de Tussam cambiará de recorrido para conectar Sevilla Este con el Prado de San Sebastián
  3. Las cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorización
  4. Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capital: es una playa artificial con arena, sombrillas y tumbonas
  5. José Luis Sanz confirma que las cámaras multarán a los coches que accedan al centro en septiembre: 'Podrán entrar residentes con garaje acreditados
  6. El Real Alcázar tendrá una entrada exclusiva para los sevillanos: no tendrán que hacer colas con los turistas en el acceso general al monumento
  7. El alcalde de Sevilla irrumpe en las negociaciones entre PP y Vox en Andalucía: 'La prioridad nacional es ilegal y no se puede aplicar
  8. La ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fases: los locales de restauración de las plantas baja y primera estarán listos 'en unas semanas

Comida casera y bebida por menos de 6 euros: así es la Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal de este pueblo de Sevilla que ya se puede hacer

Comida casera y bebida por menos de 6 euros: así es la Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal de este pueblo de Sevilla que ya se puede hacer

Así llega este domingo la ola de calor a Sevilla: estas son las horas con las temperaturas más altas según la Aemet

Así llega este domingo la ola de calor a Sevilla: estas son las horas con las temperaturas más altas según la Aemet

En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027

En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027

Los boinas rojas del GAR cumplen tres meses en Sevilla: detenciones, denuncias por botellón y miles de camisetas falsas retiradas

El edificio del parking junto al Hotel Macarena pierde su protección tras 25 años: el Ayuntamiento descataloga dos inmuebles en Muñoz León

El edificio del parking junto al Hotel Macarena pierde su protección tras 25 años: el Ayuntamiento descataloga dos inmuebles en Muñoz León

La Plazuela y Califato ¾ llevan la nueva vanguardia andaluza a Icónica Santalucía Sevilla Fest

La Plazuela y Califato ¾ llevan la nueva vanguardia andaluza a Icónica Santalucía Sevilla Fest

Último día del Pabellón de la Navegación de Sevilla: Legado Expo convoca una protesta contra su cierre

Último día del Pabellón de la Navegación de Sevilla: Legado Expo convoca una protesta contra su cierre

David Bisbal, Alejandro Astola, Antoñito Molina... Desfile de artistas en el tercer concierto de Manuel Carrasco en Sevilla

David Bisbal, Alejandro Astola, Antoñito Molina... Desfile de artistas en el tercer concierto de Manuel Carrasco en Sevilla
Tracking Pixel Contents