Comida casera y bebida por menos de 6 euros: así es la Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal de este pueblo de Sevilla que ya se puede hacer

Un total de 21 bares y restaurantes del municipio hispalense de Utrera servirán sus mejores cocinados y platos caseros con bebida por menos de 6 euros en su Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal Utrerana, que se puso en marcha este pasado jueves y se extenderá hasta el próximo 5 de julio.

Pero sus propuestas gastronómicas no serán tradicionales ni corrientes, sino que tendrán que ir acompañadas por un aliño propio creado para la ocasión con aceituna gordal de Utrera, uno de los productos estrella de la campiña sevillana que ha marcado el desarrollo económico del municipio y se ha convertido en uno de los sabores más reconocidos de la localidad.

Aceituna gordal, tapeo y tradición hostelera en Utrera

De ese modo, esta iniciativa no solo busca llenar de vida y gastronomía este rincón sevillano, sino también rendir homenaje a este producto que forma parte inherente de la historia e identidad de Utrera a través de una iniciativa que aúna tradición olivarera, talento hostelero y tapeo.

En esta ruta de la tapa, serán 21 los bares y restaurantes que ofrecerán sus mejores tapas creadas para la ocasión con este aliño de aceituna gordal, disponibles con bebida por un precio máximo de 6 euros.

Mini burger, croquetas, wagyu y tapas participantes

Entre la amplia variedad de tapas que han preparado los establecimientos participantes para la ocasión se encuentran desde alternativas tradicionales a más innovadoras, como la mini burger de rubia gallega, las croquetas de puchero de almadraba, el carpaccio de wagyu, la bola de marisco a la crema de gambas, la crepe de carrillada o la lengua de atún, entre otros.

Los 21 establecimientos que participarán en esta ruta con sus mejores tapas son Asador El Granaino, Casa Diego, La Chana, Goze Garito Gourmet, Zezeo Neotaberna, Tiento, Casa Tagua, Berrinche, Onuba, La Mulata, La Caleta del Lebri, Wateke, Bigote, Bambara, Siddharta, Bar La Reja, Anca' Pepe, La Brasa, Luma, El Patio de Casa y Casa Pedro.

Tapaporte, votaciones y premios para los clientes

Durante esta actividad, los usuarios no solo podrán degustar los mejores sabores de la zona, sino que también podrán elegir los bares ganadores de la competición y optar a distintos premios al completar su tapaporte.

Para ello, los clientes deberán obtener una pegatina identificativa en cada uno de los establecimientos a los que acudan para acreditar su paso por la ruta, hasta conseguir, al menos, los sellos de ocho negocios diferentes.

Mejor tapa y mejor aliño de aceituna gordal de Utrera

Quienes consigan acumular un mínimo de ocho pegatinas y entreguen su tapaporte antes del 7 de julio en cualquiera de los establecimientos participantes, podrán votar por la mejor tapa y el mejor aliño de la ruta.

Una votación popular que decidirá los premios a Mejor Tapa de la Ruta, Segunda Mejor Tapa, Tercera Mejor Tapa, Mejor Aliño de Aceituna Gordal de Utrera y Segundo Mejor Aliño.

Sorteos, cheques regalo y listado de bares participantes

Además, los usuarios que completen su tapaporte entrarán en el sorteo de diferentes premios, como una noche para dos personas en el Hotel Palacio San Fernando, cinco cheques regalo de 50 euros para consumir en comercios adheridos a la asociación de Empresarios y Comerciantes de Utrera Asociados (ECUA) y una visita guiada por la ciudad organizada por La Strada di Miguel.

Tal y como ha explicado el Ayuntamiento de Utrera, tanto las personas ganadoras de los sorteos como los establecimientos premiados se darán a conocer el 10 de julio mediante un acto público que será difundido "a través de los canales oficiales".

Listado completo de bares participantes en la Ruta de la Tapa y sus platos

Aquí puedes comprobar el listado completo de los bares y restaurantes participantes y la especialidad que cada uno de ellos presentará a esta Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal Utrerana.