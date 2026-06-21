Curro protagoniza la protesta contra el cierre del Pabellón de la Navegación de Sevilla: “La cultura no se cierra, la memoria no se vende”

Curro, la mascota de la Expo 92, se ha convertido en protagonista de la concentración organizada este domingo por la asociación Legado Expo contra el cese de la actividad expositiva y de las actividades del Pabellón de la Navegación. La protesta, con un centenar de asistentes, trata de impedir que la Junta de Andalucía, propietaria del edificio diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, promueva un cambio de uso del edificio reabierto en 2012 tras el periodo de análisis técnico y económico que ha anunciado para este verano.

La concentración ha contado con la presencia de los trabajadores de la empresa adjudicataria de la gestión de la exposición permanente y de las actividades que ha cesado este domingo el contrato, así como familias convocadas por la asociación. El cierre, no obstante, no afecta a otros usos del edificio como la escuela de hostelería.

Curro, la mascota oficial de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, ha hecho acto de presencia entre los asistentes para sumarse a la reivindicación contra la pérdida de uno de los símbolos más reconocibles de aquel evento.

Durante el acto se ha dado lectura al manifiesto elaborado por Legado Expo Sevilla, en el que se denuncia que el cierre de la exposición permanente del Pabellón de la Navegación “no responde a una falta de demanda ni de visitantes, sino a una decisión política orientada a la privatización de un bien público declarado Bien de Interés Cultural”.

Protesta en el Pabellón de la Navegación / Legado Expo

La Junta de Andalucía, por su parte, defiende que la decisión de suspender la actividad temporalmente responde a las cifras de público inferiores a otros espacios como el Caixaforum (sobre todo escolares) y al coste económico del mantenimiento que se sitúa, según los datos de la Consejería de Hacienda por encima del millón de euros.

Qué dice el manifiesto de Legado Expo

El manifiesto de la concentración organizada por Legado Expo defiende la continuidad de la exposición permanente, de los puestos de trabajo y del servicio cultural y educativo y reivindica una inversión en actualización y mejora de la exposición permanente, una de las posibilidades que la Junta de Andalucía asegura estar analizando.

Legado Expo defiende también la protección del edificio diseñado por Vázquez Consuegra como Bien de Interés Cultural “sin que la rentabilidad económica prime sobre su función cultural, educativa y social”. La Junta de Andalucía afirma que en cualquier caso el edificio no pasará a tener otro uso distinto al cultural como pueda ser un hotel.

“La concentración ha concluido con un llamamiento a la ciudadanía sevillana a seguir movilizándose en defensa del legado de la Expo'92, bajo el lema que ha resonado durante toda la tarde: la cultura no se cierra, la memoria no se vende”, resume la entidad. .