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Un incendio forestal en El Pedroso obliga a cortar la A-432 y moviliza al Infoca

Cuatro medios aéreos y seis terrestres trabajan para controlar el fuego que se ha declarado en las inmediaciones de la carretera

Incendio forestal declarado en El Pedroso (Sevilla) el domingo 21 de junio próximo a la carretera A-432.

Incendio forestal declarado en El Pedroso (Sevilla) el domingo 21 de junio próximo a la carretera A-432. / PLAN INFOCA

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SEVILLA

El Plan Infoca trabaja este domingo, 21 de junio, en un incendio forestal declarado en el término municipal sevillano de El Pedroso, en las inmediaciones de la carretera A-432. La emergencia ha obligado a cortar la vía sobre las 11:20 horas a la altura del kilómetro 33, según ha precisado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Medios del Plan Infoca movilizados en El Pedroso

Tal y como ha emitido el Infoca a través de su canal oficial de la red social X, para controlar el incendio que se ha declarado en la mañana de este domingo a las 11:10 horas, se han desplazado un total de diez efectivos, tanto aéreos como terrestres.

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Por un lado, el Servicio de Extinción de Incendios ha movilizado cuatro medios aéreos, entre los que se encuentran dos helicópteros -uno ligero y otro semipesado-, así como dos aviones anfibios ligeros. Además, por vía terrestre se encuentran trabajado dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos vehículos autobombas.

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