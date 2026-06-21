Un incendio forestal en El Pedroso obliga a cortar la A-432 y moviliza al Infoca
Cuatro medios aéreos y seis terrestres trabajan para controlar el fuego que se ha declarado en las inmediaciones de la carretera
El Plan Infoca trabaja este domingo, 21 de junio, en un incendio forestal declarado en el término municipal sevillano de El Pedroso, en las inmediaciones de la carretera A-432. La emergencia ha obligado a cortar la vía sobre las 11:20 horas a la altura del kilómetro 33, según ha precisado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Medios del Plan Infoca movilizados en El Pedroso
Tal y como ha emitido el Infoca a través de su canal oficial de la red social X, para controlar el incendio que se ha declarado en la mañana de este domingo a las 11:10 horas, se han desplazado un total de diez efectivos, tanto aéreos como terrestres.
Por un lado, el Servicio de Extinción de Incendios ha movilizado cuatro medios aéreos, entre los que se encuentran dos helicópteros -uno ligero y otro semipesado-, así como dos aviones anfibios ligeros. Además, por vía terrestre se encuentran trabajado dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos vehículos autobombas.
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