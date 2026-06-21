Así llega este domingo la ola de calor a Sevilla: estas son las horas con las temperaturas más altas según la Aemet

Sevilla estrena el primer día de verano inmersa en una ola de calor que empieza este domingo, 21 de junio, y se prevé que se extienda hasta el próximo miércoles 24. Por lo tanto, la jornada dominical, en la capital hispalense, estará marcada por el calor intenso y un cielo prácticamente despejado, como se ha venido produciendo durante todo el fin de semana.

Según la predicción horaria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para Sevilla capital, las temperaturas irán subiendo con rapidez desde media mañana hasta alcanzar su punto más alto entre las 16.00 y las 17.00 horas, cuando los termómetros llegarán a los 38 grados.

El tramo más complicado del día se concentrará entre las 13.00 y las 18.00 horas, con temperaturas siempre iguales o superiores a los 35 grados. La sensación térmica acompañará de forma casi idéntica a la temperatura real durante las horas centrales, aunque al final del día seguirá siendo elevada: a las 21.00 horas, con 31 grados, la sensación térmica prevista será de 33 grados.

Extremar la precaución y vigilar a los colectivos vulnerables

Desde Emergencias 112 advierten de los riesgos que las altas temperaturas pueden provocar en los colectivos más vulnerables. Además del aviso amarillo por calor en la campiña sevillana, la Aemet mantiene activada la alerta naranja en cuatro provincias andaluzas: Córdoba, Granada, Almería y Jaén.

Horas clave del calor en Sevilla

Primer repunte importante: desde las 12.00 horas , con 33 grados.

desde las , con 33 grados. Entrada en la franja de calor intenso: desde las 13.00 horas , con 35 grados.

desde las , con 35 grados. Horas de más calor: 16.00 y 17.00 horas , con 38 grados.

, con 38 grados. Descenso progresivo: desde las 18.00 horas , aunque todavía con 36 grados.

desde las , aunque todavía con 36 grados. Noche cálida: a las 23.00 horas aún se esperan 28 grados y una sensación térmica de 30.

Aviso amarillo de Aemet

En vista de las temperaturas, la Aemet mantiene activada la alerta amarilla por calor desde las 13:00 a las 21:00 horas, señalando como la franja de mayor riesgo térmico entre las 13.00 y las 18.00 horas, especialmente de 16.00 a 17.00 horas.

Listado detallado del calor por horas en Sevilla:

09.00: 26 grados, con sensación térmica de 26. Cielo despejado, humedad del 62% y viento del suroeste a 5 km/h. Empieza el ascenso térmico.

26 grados, con sensación térmica de 26. Cielo despejado, humedad del 62% y viento del suroeste a 5 km/h. Empieza el ascenso térmico. 10.00: 29 grados, con sensación térmica de 30. Cielo despejado, humedad del 51% y viento del suroeste a 10 km/h. El calor empieza a notarse.

29 grados, con sensación térmica de 30. Cielo despejado, humedad del 51% y viento del suroeste a 10 km/h. El calor empieza a notarse. 11.00: 31 grados, con sensación térmica de 32. Cielo despejado, humedad del 45% y viento del suroeste a 14 km/h. La subida de temperaturas se acelera.

31 grados, con sensación térmica de 32. Cielo despejado, humedad del 45% y viento del suroeste a 14 km/h. La subida de temperaturas se acelera. 12.00: 33 grados, con sensación térmica de 33. Cielo despejado, humedad del 40% y viento del suroeste a 12 km/h. Antesala de las horas más calurosas.

33 grados, con sensación térmica de 33. Cielo despejado, humedad del 40% y viento del suroeste a 12 km/h. Antesala de las horas más calurosas. 13.00: 35 grados, con sensación térmica de 35. Cielo despejado, humedad del 36% y viento del suroeste a 10 km/h. Comienza la franja de calor intenso.

35 grados, con sensación térmica de 35. Cielo despejado, humedad del 36% y viento del suroeste a 10 km/h. Comienza la franja de calor intenso. 14.00: 36 grados, con sensación térmica de 36. Cielo despejado, humedad del 33% y viento del suroeste a 9 km/h. El calor será ya muy acusado.

36 grados, con sensación térmica de 36. Cielo despejado, humedad del 33% y viento del suroeste a 9 km/h. El calor será ya muy acusado. 15.00: 37 grados, con sensación térmica de 37. Cielo despejado, humedad del 31% y viento del suroeste a 9 km/h. Sevilla entra en el tramo más duro del día.

37 grados, con sensación térmica de 37. Cielo despejado, humedad del 31% y viento del suroeste a 9 km/h. Sevilla entra en el tramo más duro del día. 16.00: 38 grados, con sensación térmica de 38. Cielo despejado, humedad del 29% y viento del suroeste a 11 km/h. Será una de las horas de más calor de la jornada.

38 grados, con sensación térmica de 38. Cielo despejado, humedad del 29% y viento del suroeste a 11 km/h. Será una de las horas de más calor de la jornada. 17.00: 38 grados, con sensación térmica de 38. Cielo despejado, humedad del 30% y viento del suroeste a 18 km/h. Se mantiene el pico máximo de temperatura, con rachas de hasta 41 km/h.

38 grados, con sensación térmica de 38. Cielo despejado, humedad del 30% y viento del suroeste a 18 km/h. Se mantiene el pico máximo de temperatura, con rachas de hasta 41 km/h. 18.00: 36 grados, con sensación térmica de 36. Cielo despejado, humedad del 36% y viento del suroeste a 23 km/h. El calor sigue siendo intenso pese al inicio del descenso.

36 grados, con sensación térmica de 36. Cielo despejado, humedad del 36% y viento del suroeste a 23 km/h. El calor sigue siendo intenso pese al inicio del descenso. 19.00: 35 grados, con sensación térmica de 35. Cielo despejado, humedad del 40% y viento del suroeste a 20 km/h. La tarde continuará muy calurosa.

35 grados, con sensación térmica de 35. Cielo despejado, humedad del 40% y viento del suroeste a 20 km/h. La tarde continuará muy calurosa. 20.00: 33 grados, con sensación térmica de 35. Cielo poco nuboso, humedad del 45% y viento del suroeste a 21 km/h. La sensación térmica seguirá siendo elevada.

33 grados, con sensación térmica de 35. Cielo poco nuboso, humedad del 45% y viento del suroeste a 21 km/h. La sensación térmica seguirá siendo elevada. 21.00: 31 grados, con sensación térmica de 33. Cielo despejado, humedad del 51% y viento del suroeste a 24 km/h. La noche comenzará aún con ambiente caluroso.

31 grados, con sensación térmica de 33. Cielo despejado, humedad del 51% y viento del suroeste a 24 km/h. La noche comenzará aún con ambiente caluroso. 22.00: 29 grados, con sensación térmica de 31. Cielo despejado, humedad del 58% y viento del suroeste a 22 km/h. Descenso lento de las temperaturas.

29 grados, con sensación térmica de 31. Cielo despejado, humedad del 58% y viento del suroeste a 22 km/h. Descenso lento de las temperaturas. 23.00: 28 grados, con sensación térmica de 30. Cielo despejado, humedad del 65% y viento del suroeste a 17 km/h. El día terminará con calor acumulado y una noche todavía cálida.

En resumen, la situación climática de este domingo estará dominada por un ambiente estable, con cielos despejados durante casi toda la jornada y un escenario seco, soleado y muy caluroso desde el mediodía.

La humedad bajará de forma clara durante las horas centrales del día, hasta situarse en torno al 29% a las 16.00 horas, justo cuando se alcanzará la temperatura máxima del día. Por la tarde, el viento de componente suroeste ganará intensidad, con rachas de hasta 41 km/h a las 17.00 horas, aunque no evitará que el calor siga siendo muy acusado hasta bien entrada la tarde.