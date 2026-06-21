Nueva fase de las obras de la línea 3 de Metro de Sevilla: así avanzan los trabajos en el viaducto sobre la SE-20 y el Tamarguillo

Nuevo avance en las obras de la línea 3 del metro de Sevilla. La Junta de Andalucía, promotora del proyecto que se encuentra en su tramo norte, ha iniciado los trabajos de hormigonado del tablero del viaducto sobre la SE-20 y el arroyo del Tamarguillo.Los trabajos comenzaron el pasado lunes 15 de junio y se prolongarán por un periodo de un mes sin que conlleven nuevos cortes de tráfico.

El viaducto cuenta con una longitud de 177 metros distribuidos en 5 vanos que varían entre los 31 y los 40 metros y un ancho de 11,5 metros. El tablero de este paso superior consiste en dos vigas prefabricadas de sección artesa de hormigón pretensado de 2,00 metros de canto, sobre las que se dispone una losa de hormigón armado de 0,25 metros de espesor mínimo que se hormigona sobre prelosas o placas prefabricadas.

El hormigonado del tablero no va a requerir en ningún momento el corte del tráfico, pese a que es un viaducto que sobrevuela uno de los viales principales de la capital como es la SE-20. Una vez finalizada la colocación de las armaduras de acero, se ha empezado a hormigonar el vano 4 del viaducto, el más próximo al actual paso provisional del tráfico bajo la SE-20. Los trabajos continuarán de forma progresiva hacia el norte mediante la ejecución de los vanos 3, 2 y 1 sin suponer alteraciones en la circulación.

Una vez completada la ejecución de los cuatro primeros vanos, se procederá a modificar el actual desvío del tráfico de la SE-20. El paso provisional de vehículos, que actualmente discurre bajo el vano 5, se trasladará al espacio habilitado bajo el vano 4 para completar la ejecución de la losa del último vano.

Obras de la línea 3 en el viaducto sobre la SE-20 / El Correo

Obras en plazo

“La obra avanza al ritmo previsto, con todos los tajos a pleno rendimiento desde Pino Montano hasta la Macarena, y cumpliendo objetivos semana a semana”, ha manifestado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que ha insistido en que, actualmente, hay tres tramos en obras que suman cinco kilómetros y que se ha licitado un cuarto tramo que ya se adentra en Ronda Histórica.

La Línea 3 Norte, con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. El trazado es de 7,5 kilómetros, a los que se suman 1,4 kilómetros de ramal técnico, entre Pino Montano y Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

Además, reforzará la conexión con algunos de los principales equipamientos sanitarios de la ciudad, como el Hospital de San Lázaro, al Hospital Universitario Virgen Macarena, al Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y al centro de especialidades de María Auxiliadora.