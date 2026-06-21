Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesHéctor Castillo, primer alcalde negro de España: "Nunca me he sentido forastero en Isla Cristina"Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estaciónAsí llega este domingo la ola de calor a Sevilla: estas son las horas con las temperaturas más altas según la AemetLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl cocinero gaditano Ángel León sentencia sobre el mejor pescaíto frito: "Ni pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 gramos de harina de trigo"De auxiliar administrativo a celador: estas son las oposiciones con plazas en Andalucía más fáciles de aprobar y sus salariosEl protocolo del Sevilla ante la condena de Rafa Mir: las razones legales que blindan su contrato por ahora
instagramlinkedin

Nuevo incendio forestal en Sevilla: el Infoca despliega medios aéreos y terrestres en La Puebla del Río

El Plan Infoca ha movilizado medios aéreos y terrestres para actuar en la zona, entre ellos helicópteros, aviones, bomberos forestales y autobombas.

Incendio declarado este domingo en el paraje Loma Alta de La Puebla del Río

Incendio declarado este domingo en el paraje Loma Alta de La Puebla del Río / INFOCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El Plan Infoca trabaja este domingo, 21 de junio, en un nuevo incendio forestal declarado, en esta ocasión, en el paraje Loma Alta, en el término municipal de La Puebla del Río, en la provincia de Sevilla. El dispositivo andaluz ha identificado el fuego como #IFLaPuebla y ha movilizado un amplio operativo de extinción en la zona.

Según la información difundida por el Infoca en sus redes sociales, en las labores participan un helicóptero ligero, un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y una aeronave de coordinación. A estos medios aéreos se suman dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente, dos autobombas y un bulldócer.

Este incendio se produce en una jornada en la que el Infoca también ha intervenido en otro fuego forestal declarado en la provincia de Sevilla, concretamente en el término municipal de El Pedroso, en las inmediaciones de la carretera A-432. La emergencia obligó a cortar la vía sobre las 11:20 horas a la altura del kilómetro 33, según precisó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Noticias relacionadas y más

La carretera quedó finalmente reabierta al tráfico poco antes de las 14:00 horas, según informó el 112. Por el momento, no han trascendido datos sobre la superficie afectada ni sobre las causas del incendio declarado, desde las 16:00 horas, en La Puebla del Río, cuya evolución queda pendiente de nuevas actualizaciones oficiales.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
  2. La línea 27 de Tussam cambiará de recorrido para conectar Sevilla Este con el Prado de San Sebastián
  3. Las cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorización
  4. Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capital: es una playa artificial con arena, sombrillas y tumbonas
  5. José Luis Sanz confirma que las cámaras multarán a los coches que accedan al centro en septiembre: 'Podrán entrar residentes con garaje acreditados
  6. El Real Alcázar tendrá una entrada exclusiva para los sevillanos: no tendrán que hacer colas con los turistas en el acceso general al monumento
  7. El alcalde de Sevilla irrumpe en las negociaciones entre PP y Vox en Andalucía: 'La prioridad nacional es ilegal y no se puede aplicar
  8. La ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fases: los locales de restauración de las plantas baja y primera estarán listos 'en unas semanas

Nuevo incendio forestal en Sevilla: el Infoca despliega medios aéreos y terrestres en La Puebla del Río

Nuevo incendio forestal en Sevilla: el Infoca despliega medios aéreos y terrestres en La Puebla del Río

Aida en el imperio galáctico

Aida en el imperio galáctico

Curro protagoniza la protesta contra el cierre del Pabellón de la Navegación de Sevilla: “La cultura no se cierra, la memoria no se vende”

Curro protagoniza la protesta contra el cierre del Pabellón de la Navegación de Sevilla: “La cultura no se cierra, la memoria no se vende”

Nueva fase de las obras de la línea 3 de Metro de Sevilla: así avanzan los trabajos en el viaducto sobre la SE-20 y el Tamarguillo

Nueva fase de las obras de la línea 3 de Metro de Sevilla: así avanzan los trabajos en el viaducto sobre la SE-20 y el Tamarguillo

Un incendio forestal en El Pedroso obliga a cortar la A-432 y moviliza al Infoca

Un incendio forestal en El Pedroso obliga a cortar la A-432 y moviliza al Infoca

Todas las imágenes de la gran noche del techno y la electrónica en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Comida casera y bebida por menos de 6 euros: así es la Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal de este pueblo de Sevilla que ya se puede hacer

Comida casera y bebida por menos de 6 euros: así es la Ruta de la Tapa y la Aceituna Gordal de este pueblo de Sevilla que ya se puede hacer

Así llega este domingo la ola de calor a Sevilla: estas son las horas con las temperaturas más altas según la Aemet

Así llega este domingo la ola de calor a Sevilla: estas son las horas con las temperaturas más altas según la Aemet
Tracking Pixel Contents