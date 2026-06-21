Nuevo incendio forestal en Sevilla: el Infoca despliega medios aéreos y terrestres en La Puebla del Río
El Plan Infoca ha movilizado medios aéreos y terrestres para actuar en la zona, entre ellos helicópteros, aviones, bomberos forestales y autobombas.
El Plan Infoca trabaja este domingo, 21 de junio, en un nuevo incendio forestal declarado, en esta ocasión, en el paraje Loma Alta, en el término municipal de La Puebla del Río, en la provincia de Sevilla. El dispositivo andaluz ha identificado el fuego como #IFLaPuebla y ha movilizado un amplio operativo de extinción en la zona.
Según la información difundida por el Infoca en sus redes sociales, en las labores participan un helicóptero ligero, un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y una aeronave de coordinación. A estos medios aéreos se suman dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente, dos autobombas y un bulldócer.
Este incendio se produce en una jornada en la que el Infoca también ha intervenido en otro fuego forestal declarado en la provincia de Sevilla, concretamente en el término municipal de El Pedroso, en las inmediaciones de la carretera A-432. La emergencia obligó a cortar la vía sobre las 11:20 horas a la altura del kilómetro 33, según precisó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
La carretera quedó finalmente reabierta al tráfico poco antes de las 14:00 horas, según informó el 112. Por el momento, no han trascendido datos sobre la superficie afectada ni sobre las causas del incendio declarado, desde las 16:00 horas, en La Puebla del Río, cuya evolución queda pendiente de nuevas actualizaciones oficiales.
- Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
- La línea 27 de Tussam cambiará de recorrido para conectar Sevilla Este con el Prado de San Sebastián
- Las cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorización
- Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capital: es una playa artificial con arena, sombrillas y tumbonas
- José Luis Sanz confirma que las cámaras multarán a los coches que accedan al centro en septiembre: 'Podrán entrar residentes con garaje acreditados
- El Real Alcázar tendrá una entrada exclusiva para los sevillanos: no tendrán que hacer colas con los turistas en el acceso general al monumento
- El alcalde de Sevilla irrumpe en las negociaciones entre PP y Vox en Andalucía: 'La prioridad nacional es ilegal y no se puede aplicar
- La ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fases: los locales de restauración de las plantas baja y primera estarán listos 'en unas semanas