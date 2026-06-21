HUELGA
Los operadores logísticos de Sevilla mantienen la huelga este lunes ante el bloqueo de la negociación
La jornada de movilización incluye una manifestación a las 9.30 horas desde el Palacio de San Telmo
CCOO mantiene para este lunes, 22 de junio, la convocatoria de huelga en el sector de operadores logísticos de Sevilla y exige a la patronal UNO que abandone el "inmovilismo" y presente una propuesta "responsable" para mejorar las condiciones laborales de las plantillas. Según ha informado el sindicato en una nota, la jornada de movilización incluirá una manifestación a las 9.30 horas desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
La convocatoria se mantiene pese a que este mismo lunes está prevista una nueva reunión entre sindicatos y patronal en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). El encuentro, trasladado a petición de CCOO, se celebrará a las 12.30 horas, en un nuevo intento de acercar posturas en un conflicto que afecta, según el sindicato, a más de 8.000 trabajadores del sector logístico en Sevilla.
CCOO ha reafirmado su voluntad de "diálogo", pero ha apelado directamente a la "responsabilidad" de la patronal UNO. El sindicato advierte de que, si la organización empresarial mantiene su actual posición, las movilizaciones continuarán con el objetivo de poner fin a la "discriminación salarial" que, asegura, sufren las plantillas sevillanas.
El origen del conflicto, según CCOO, está en la brecha retributiva que arrastra el sector en la provincia. El sindicato sostiene que los salarios en Sevilla presentan diferencias del 25% respecto a Málaga y Granada, una distancia que se eleva hasta el 40% en comparación con Guadalajara o Toledo.
La organización sindical subraya además que esta situación contrasta con la evolución de la actividad logística en los últimos años. Según los datos difundidos por CCOO, el sector ha registrado un crecimiento acumulado de entre el 40% y el 70% desde 2019, con un último incremento del 13,5% entre 2024 y 2025.
"Es intolerable que esta evolución positiva de los beneficios empresariales no se haya traducido en mejoras laborales", ha señalado CCOO, que ha llamado al conjunto de trabajadores y a la ciudadanía a respaldar las reivindicaciones de las plantillas del sector de operadores logísticos de Sevilla.
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