El edificio del parking junto al Hotel Macarena pierde su protección tras 25 años: el Ayuntamiento descataloga dos inmuebles en Muñoz León

Junto al Hotel Macarena, en la calle Muñoz León, hay un gran edificio que fue tienda de muebles y que en los últimos años ha funcionado como parking público, aunque en febrero del pasado año la Comisión Ejecutiva de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla decidió clausurarlo. Desde entonces, el inmueble permanece cerrado. Junto a él, hay otro que lleva clausurado años y sin uso alguno "debido a las continuas ocupaciones ilegales y vandalismo acontecido sobre el mismo".

El Pleno ha aprobado de manera definitiva esta semana la descatalogación de estos edificios -estaban catalogados desde 2001-, el último paso que permitiría intervenir sobre ellos después de que el pasado enero Urbanismo diera luz verde a la aprobación inicial a instancias de la propiedad, que solicitaba anular el nivel de protección parcial en grado 2 (D), "por carecer la misma de valores patrimoniales que la justifiquen".

Sin valor arquitectónico ni histórico

Se trata de dos fincas situadas en la calle Muñoz y León nº 1 y nº 5 -construidas entre 1935 y 1940- y, según consta en el expediente, la longitud total que ocupan en fachada ambas es de 58,35 metros lineales aproximadamente, teniendo una superficie total, también aproximada, de 2.524 metros cuadrados según catastro.

La parcela afectada por la modificación está clasificada como suelo urbano consolidado e incluida en el Catálogo del sector 16 San Julián-Cruz Roja. “Del análisis de la documentación disponible se desprende que los edificios no reúnen valores arquitectónicos, históricos ni tipológicos propios del período en que fueron construidos, ni responden a las características de la tipología industrial que se les atribuyó en su catalogación. Además, los inmuebles han sido objeto de diversas intervenciones posteriores carentes de interés patrimonial, a lo que se añade un incendio que obligó a actuar de manera significativa sobre sus estructuras originales, alterándolas sustancialmente", han señalado los técnicos municipales.

Historia de ambos inmuebles

En torno a 1940, los actuales propietarios trasladaron a estos inmuebles su industria de Destilaciones de aromas y esencias, "Destilaciones Bordas Chinchurreta, S.A.", puesto que para la misma precisaban una mayor capacidad de producción y almacenamiento debido a que su anterior sede social en Calle Diana (hoy calle Rosario Vega) del Barrio de Triana, carecia de un mayor espacio que se precisaba.

Con el paso del tiempo y el crecimiento urbano, la compañía se ha visto abocada a ir desplazándose hacia la periferia de la ciudad para no verse comprimida por la estructura urbana y la población residente; así las cosas, debido al crecimiento continuo de su actividad y al avance y desarrollo de la misma, se vieron obligados por idénticas circunstancias a trasladar su sede desde la Calle Muñoz León a la Carretera de Carmona sobre el año 1958. En esta última sede han permanecido a pleno rendimiento hasta el pasado año 2002. En la actualidad, se encuentra en el Polígono La Isla de Dos Hermanas.