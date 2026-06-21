Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesCambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estaciónAndalucía roza los 42 grados antes de la ola de calor: estos son los municipios más calurosos este sábado, según la AemetLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl cocinero gaditano Ángel León sentencia sobre el mejor pescaíto frito: "Ni pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 gramos de harina de trigo"De auxiliar administrativo a celador: estas son las oposiciones con plazas en Andalucía más fáciles de aprobar y sus salariosEl protocolo del Sevilla ante la condena de Rafa Mir: las razones legales que blindan su contrato por ahoraÚltimo día del Pabellón de la Navegación de Sevilla: Legado Expo convoca una protesta contra su cierreLa Guardia Civil busca pruebas en la vivienda de Gerena donde un padre mató a su hija
instagramlinkedin

Sevilla

El edificio del parking junto al Hotel Macarena pierde su protección tras 25 años: el Ayuntamiento descataloga dos inmuebles en Muñoz León

El Pleno aprueba la anulación del nivel de protección parcial con el que contaba "por carecer de valores patrimoniales que la justifiquen"

Imagen del edificio que será descatalogado por el Ayuntamiento.

Imagen del edificio que será descatalogado por el Ayuntamiento. / Google Maps

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

Junto al Hotel Macarena, en la calle Muñoz León, hay un gran edificio que fue tienda de muebles y que en los últimos años ha funcionado como parking público, aunque en febrero del pasado año la Comisión Ejecutiva de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla decidió clausurarlo. Desde entonces, el inmueble permanece cerrado. Junto a él, hay otro que lleva clausurado años y sin uso alguno "debido a las continuas ocupaciones ilegales y vandalismo acontecido sobre el mismo".

El Pleno ha aprobado de manera definitiva esta semana la descatalogación de estos edificios -estaban catalogados desde 2001-, el último paso que permitiría intervenir sobre ellos después de que el pasado enero Urbanismo diera luz verde a la aprobación inicial a instancias de la propiedad, que solicitaba anular el nivel de protección parcial en grado 2 (D), "por carecer la misma de valores patrimoniales que la justifiquen".

Sin valor arquitectónico ni histórico

Se trata de dos fincas situadas en la calle Muñoz y León nº 1 y nº 5 -construidas entre 1935 y 1940- y, según consta en el expediente, la longitud total que ocupan en fachada ambas es de 58,35 metros lineales aproximadamente, teniendo una superficie total, también aproximada, de 2.524 metros cuadrados según catastro.

La parcela afectada por la modificación está clasificada como suelo urbano consolidado e incluida en el Catálogo del sector 16 San Julián-Cruz Roja. “Del análisis de la documentación disponible se desprende que los edificios no reúnen valores arquitectónicos, históricos ni tipológicos propios del período en que fueron construidos, ni responden a las características de la tipología industrial que se les atribuyó en su catalogación. Además, los inmuebles han sido objeto de diversas intervenciones posteriores carentes de interés patrimonial, a lo que se añade un incendio que obligó a actuar de manera significativa sobre sus estructuras originales, alterándolas sustancialmente", han señalado los técnicos municipales.

Historia de ambos inmuebles

En torno a 1940, los actuales propietarios trasladaron a estos inmuebles su industria de Destilaciones de aromas y esencias, "Destilaciones Bordas Chinchurreta, S.A.", puesto que para la misma precisaban una mayor capacidad de producción y almacenamiento debido a que su anterior sede social en Calle Diana (hoy calle Rosario Vega) del Barrio de Triana, carecia de un mayor espacio que se precisaba.

Noticias relacionadas y más

Con el paso del tiempo y el crecimiento urbano, la compañía se ha visto abocada a ir desplazándose hacia la periferia de la ciudad para no verse comprimida por la estructura urbana y la población residente; así las cosas, debido al crecimiento continuo de su actividad y al avance y desarrollo de la misma, se vieron obligados por idénticas circunstancias a trasladar su sede desde la Calle Muñoz León a la Carretera de Carmona sobre el año 1958. En esta última sede han permanecido a pleno rendimiento hasta el pasado año 2002. En la actualidad, se encuentra en el Polígono La Isla de Dos Hermanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
  2. Tussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuerto y para los turistas: 14 euros por un abono válido 48 horas
  3. El parque de Sevilla que inaugura este fin de semana sus atracciones acuáticas gratuitas: con chorros de agua, cañón de espuma y un hinchable de 12 metros
  4. La Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagos
  5. Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras
  6. Una de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capital: es una playa artificial con arena, sombrillas y tumbonas
  7. José Luis Sanz confirma que las cámaras multarán a los coches que accedan al centro en septiembre: 'Podrán entrar residentes con garaje acreditados
  8. La línea 27 de Tussam cambiará de recorrido para conectar Sevilla Este con el Prado de San Sebastián

En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027

En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027

Los boinas rojas del GAR cumplen tres meses en Sevilla: detenciones, denuncias por botellón y miles de camisetas falsas retiradas

El edificio del parking junto al Hotel Macarena pierde su protección tras 25 años: el Ayuntamiento descataloga dos inmuebles en Muñoz León

El edificio del parking junto al Hotel Macarena pierde su protección tras 25 años: el Ayuntamiento descataloga dos inmuebles en Muñoz León

La Plazuela y Califato ¾ llevan la nueva vanguardia andaluza a Icónica Santalucía Sevilla Fest

La Plazuela y Califato ¾ llevan la nueva vanguardia andaluza a Icónica Santalucía Sevilla Fest

Último día del Pabellón de la Navegación de Sevilla: Legado Expo convoca una protesta contra su cierre

Último día del Pabellón de la Navegación de Sevilla: Legado Expo convoca una protesta contra su cierre

David Bisbal, Alejandro Astola, Antoñito Molina... Desfile de artistas en el tercer concierto de Manuel Carrasco en Sevilla

David Bisbal, Alejandro Astola, Antoñito Molina... Desfile de artistas en el tercer concierto de Manuel Carrasco en Sevilla

La restauración de José de León del monumento de la Inmaculada Concepción: así recupera Sevilla la escultura de la Plaza del Triunfo

La restauración de José de León del monumento de la Inmaculada Concepción: así recupera Sevilla la escultura de la Plaza del Triunfo

Charlotte de Witte convierte este sábado la Plaza de España en el epicentro mundial del techno

Charlotte de Witte convierte este sábado la Plaza de España en el epicentro mundial del techno
Tracking Pixel Contents